Data de 23 septembrie este declarată Ziua Internaţională pentru Combaterea Exploatării Sexuale şi Traficului de Femei şi Copii (International Day for Combating Sexual Exploitation and Trafficking in Women and Children). Centrul american de resurse şi informaţii American Corner Constanţa, din cadrul Universităţii “Ovidius”, cu sprijinul Ambasadei SUA din Bucureşti, organizează, astăzi, 23 septembrie a.c., ora 13.00, la sediul de la etajul 2 al campusului universitar, vizionarea unui film documentar pe tema traficului de fiinţe umane, urmat de discuţii libere. Au fost invitaţi la acest eveniment elevi de liceu, studenţi, reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor publice locale care lucrează în domeniu, precum şi orice alte persoane interesate şi implicate în combaterea traficului de fiinţe umane. Nu întîmplător se dă importanţă acestei acţiuni avînd în vedere că România este ţară de risc pentru recrutarea de victime de către reţelele internaţionale de trafic de persoane.