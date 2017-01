Ziua Liberă cântă la Mangalia

Printre primele concerte ale anului la malul mării se numără și cel al trupei constănțene de rock, Ziua Liberă. Cei cinci băieți se vor reîntâlni cu fanii în acest weekend, în sudul litoralului. Trupa, formată din Dan Pîrvu - chitară şi voce, Ovidiu Felipov - chitară şi voce, Varol Apselim - tobe, Radu Văşioi - bass şi Nicu Iorga - flaut şi clape, va urca sâmbătă seară, de la ora 20.00, pe scena localului La Berărie din Mangalia. Evenimentul poartă numele de „Drums Battle Concert”, iar prețul unui bilet de intrare este de 15 lei.

Rockerii constănțeni vor să „rupă gura târgului” în acest an cu concerte zgomotoase și piese noi pe care, ulterior, să le includă pe un nou album. După cum a declarat liderul grupului, solistul Dan Pîrvu, ei vor să înceapă anul pe scenă, înconjurați de prieteni și cu noi planuri de pus la punct. „E un început de an pe care vrem să îl marcăm frumos, pe scenă, acolo unde ne place cel mai mult, printre prieteni, într-un loc în care ne place. Mangalia are un public superb, apropo, cântăm des acolo și ne simțim excelent. Încheiem astfel și perioada Sărbătorilor de Iarnă și ne uităm spre viitor. Anul acesta vrem să susținem cele mai frumoase concerte și să realizăm creații pe care le vom adăuga pe viitorul album, care ar trebui să iasă în 2016”, a declarat Dan Pîrvu.

Formaţia Ziua Liberă a luat fiinţă în luna septembrie 2010, la Constanţa. Băieții au pornit ca un grup simplu de prieteni care şi-au propus să înfrumuseţeze atmosfera la propriile petreceri, însă, în momentul în care au apucat chitarele şi microfonul, au simţit că se poate mult mai mult. Au susţinut concerte în Vama Veche mai întâi și apoi pe tot litoralul şi au fost primiţi foarte bine de către public, iar în 2012, la final de an, au lansat primul lor album, intitulat „Culori”.