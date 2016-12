Ziua Limbii Maghiare - DA; Ziua Brâncuși - BA

Cât de prețioase sunt valorile pentru poporul român? Neprețuite, am putea spune fără să ne gândim prea mult. Dacă adresezi aceeași întrebare parlamentarilor noștri, prima tentație a lor ar fi spună că, pentru ei, trădarea și interesul sunt cele mai de preț. Suntem cam răi, nu?! Poate. Dar nu putem să gândim altfel în condițiile evenimentelor întâmplate marți la Senat. Pe de o parte, la inițiativa parlamentarilor UDMR, senatorii au adoptat o propunere legislativă privind instituirea Zilei Limbii Maghiare, care va fi aniversată în ziua de 13 noiembrie a fiecărui an. Proiectul a fost adoptat cu 62 de voturi ”pentru” şi patru abţineri. Senatul este prima Cameră sesizată, proiectul urmând să fie transmis Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

VALORI ARUNCATE LA GUNOI Decizia senatorilor în cazul inițiativei maghiarilor nu este scandaloasă, în condițiile în care fiecare minoritate din România are dreptul de a-și promova tradițiile și valorile. Însă revoltătoare este decizia senatorilor noștri în cazul votului, tot de marți, privind declararea zilei de 19 februarie drept Ziua Brâncuși - sărbătoare națională. Proiectul a fost respins deoarece nu a întrunit voturi suficiente pentru a fi adoptat, fiind înregistrate 26 de voturi ”împotrivă”, 29 ”pentru” şi 16 abţineri. Inițiatorii, parlamentari de la PSD, PNL, PC și PLR, au spus că ”ar fi o reparație morală față de refuzul și umilirea lui Brâncuși de către statul român atunci când a vrut să doneze toată opera sa poporului român”. Proiectul mai are o șansă să fie adoptat, deoarece va merge la Camera Deputaților, care este for decizional. Să sperăm că, de această dată, aleșilor le va veni mintea la cap și vor pune valorile naționale pe primul plan, înaintea celor de a măguli o minoritate doar pentru simplu fapt că aceasta poate înclina balanța în Parlament atunci când vine vorba de formarea de majorități.