Ziua Marinei, sub semnul absenteismului oficialităţilor

A 107-a ediţie a Zilei Marinei s-a petrecut sub semnul absenteismului în ceea ce priveşte oficialităţile. Dacă în anii anteriori tribuna oficială era plină de miniştri, secretari de stat sau aleşi locali, anul acesta, cele mai multe scaune au rămas goale. Singurii prezenţi la manifestările prilejuite de Ziua Marinei au fost rezerviştii armatei, consuli şi ambasadori ai unor ţări, prefectul judeţului, Tit-Liviu Brăiloiu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, ministrul Apărării Naţionale, Mihai Stănişoară, viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa Cristinel Dragomir. Manifestările au început la ora 10.00, cu ceremonialul ridicării Pavilionului, Geacului şi a Marelui Pavoaz, timp în care au fost trase 21 de salve de tun. Pentru prima dată în istoria ceremoniilor prilejuite de Ziua Marinei, garda de onoare a prezentat onorul unei femei, preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase. După discursurile contraamiralului de flotilă dr. Niculae Vâlsan, consilierului prezidenţial Iulian Fota şi preşedintelui Camerei, Roberta Anastase, a urmat ceremonialul religios oficiat de Înalt Prea Sfinţia Sa, dr. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, însoţit de un sobor de preoţi. Primul dintre momentele aşteptate de cei peste 1.500 de constănţeni şi turişti aflaţi sîmbătă pe faleza din faţa Comandamentului Flotei a fost sosirea zeului Neptun, însoţit de frumoasele sirene. Neptun a dat startul demonstraţiilor organizate de diferitele structuri ale armatei. Prima demonstraţie a constat în respingerea atacurilor aviaţiei inamice, în paralel cu realizarea măsurilor de protecţie antirachetă. La exerciţiu au participat două avioane MIG 21 lancer, aparţinînd Bazei 86 Aeriene, şi două avioane IAR 99 Şoim, aparţinînd Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene. Atacurile aviaţiei inamice au fost respinse de navele flotei militare. O altă demonstraţie s-a referit la căutarea şi atacul unui submarin inamic, forţele navale folosind divizionul de corvete. Un exerciţiu prezentat în cadrul manifestărilor a fost cel de apuntare a unui elicopter pe nava „Regina Maria“, interesant avînd în vedere că spaţiul de apuntare este unul foarte mic, pilotul avînd ocazia să-şi demonstreze măiestria la manşa elicopterului Puma naval. Ca în fiecare an, cel mai aşteptat exerciţiu a fost cel respingerii atacurilor inamice la sol, exerciţiu desfăşurat pe faleza din faţa Comandamentului Flotei. La acest exerciţiu au participat scanfandrii şi infanteriştii. Între exerciţii, oficialităţiile şi spectatorii au putut urmări jocurile marinăreşti, aruncarea bandulei la punct fix, trasul de funie, săritura cu sacul sau întrecerea cu oul în lingură. Manifestările s-au încheiat la fel ca în fiecare an, cu defilarea gărzii de onoare pe acordurile muzicii Fanfarei Militare. Cu ocazia Zilei Marinei au fost decoraţi mai mulţi ofiţeri superiori ai acestei arme. A fost decorat cu Ordinul Naţional \"Steaua României\" în grad de Ofiţer amiralul Gheorghe Marin, şeful Statului Major al Armatei. De asemenea, au fost decoraţi cu ordinul \"Virtutea Maritimă\" în grad de Mare Ofiţer, cu însemn pentru militari, contraamiralul Nicolae Dorin Dănilă şi comandorul Niculae Cristea Cucoşel. Ordinul \"Virtutea Maritimă\" în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, a fost oferit contraamiralului de flotilă Constantin Aurel Popa şi comandorului Ion Savu Custură, iar Ordinul \"Virtutea Maritimă\" în grad de Comandor, cu însemn pentru civili, Adrianei Ştefan Spirescu.

La finalul manifestărilor, ministrul Mihai Stănişoară a declarat că îi felicită pe toţi cei ce poartă numele de Marin sau Maria. „Demonstraţiile au fost spectaculoase, lucru care demonstrează că armata română se pregăteşte continuu pentru astfel de situaţii, precum cele prezentate“. Viceprimarul oraşului Constanţa, Decebal Făgădău, a remarcat şi el absenţa oficialilor. „Credeam că vor veni mai mulţi oficiali. Oricum, manifestările au fost aproape aceleaşi ca în fiecare an, probabil că şi acesta a fost unul din motivele absenteismului“, a declarat Făgădău. Prefectul judeţului Constanţa, Tit-Liviu Brăiloiu, nu a fost la fel de încîntat. „Este un prilej de sărbătoare. Felicit pe cei ce poartă numele de Marian sau Maria. În ceea ce priveşte manifestarea în sine, nu pot spune decît că a fost sub aşteptări“, a declarat Brăiloiu.