Ziua Medicului de Familie: „Drum lung, plin de greutăți, dar și de succese!“

Reprezentanții Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF) din România sărbătoresc, de peste 15 ani, pe 4 iulie, Ziua Naţională a Medicului de Familie. ”Drumul a fost lung, plin de greutăţi, dar şi de succese și el continuă. Este deja o tradiţie să se organizeze în fiecare an o conferinţă naţionalăprilejuită de această sărbătoare. În acest an, sărbătoarea noastră a fost organizată la Brăila, sub titlul “Medicina de familie - Prima linie în asistența medicală””, a declarat președintele SNMF, dr. Rodica Tănăsescu, citată într-un comunicat. Ziua marchează întâlnirea medicilor de familie din România, care dezbat cu mult profesionalism şi implicare aspecte curente ale practicii medicale în lumina ultimelor ghiduri și noutăţi care pot îmbunătăţi activitatea medicală prin creşterea calităţii actului medical. ”Ca de obicei, în centrul preocupărilor noastre stă pacientul, destinatarul muncii și pregătirii noastre. Ne-am dezvoltat profesional, câştigând o identitate curriculară în permanentă adaptare şi modernizare, am învăţat să ne respectăm, respectând pacienții noștri, am dezvoltat colaborări profesional-ştiinţifice cu colegii din alte specialităţi şi din alte eşaloane ale sistemului de sănătate, ne-am adaptat practica medicală la solicitările societăţii civile şi ale factorilor decizionali”, potrivit președintelui SNMF, citat într-un comunicat. În opinia lor, a practica medicina de familie în România secolului XXI este un angajament plin de provocări pe care ei înţeleg să îl respecte. ”Ne dorim înţelegere din partea pacienţilor noştri şi susţinere din partea legiuitorilor, ne dorim respect pentru medici şi pacienţi deopotrivă din partea decidenţilor, pentru a face din medicina de familie o specialitate cu adevărat integrată european”, potrivit documentului citat. În județul Constanța sunt aproximativ 440 de medici de familie, din care 308 în mediul urban și restul în mediul rural.

