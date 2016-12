Ziua Mediului, marcată şi la Constanţa

Întreaga planetă sărbătoreşte, astăzi, Ziua Mondială a Mediului. Cu această ocazie, echipa „Let's Do It, Romania!“ organizează astăzi, în cadrul proiectului „Let's Do It, Danube!“, o conferinţă de presă prin care anunţă modul de organizare a zilei naţionale de curăţenie. Totodată, va fi lansat procesul de identificare a zonelor cu deşeuri ce urmează a fi curăţate pe 29 iunie 2014, de Ziua Internaţională a Dunării, şi vor fi anunţate rezultatele campaniei de educaţie ecologică desfăşurate în judeţul Constanţa. Conferinţa de presă va fi urmată de vizionarea filmului documentar: „Dunărea, Amazonul Europei!”, cel mai spectaculos documentar realizat în Europa. La film vor participa elevi din municipiul Constanţa, intrarea fiind gratuită. Şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ Constanţa va marca Ziua Mediului. În parteneriat cu Asociaţia Balcanică de Mediu, Asociaţia Europeană de Mediu şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, astăzi, va fi organizată o sesiune de instruire cu membrii Clubului Ecologist Junior Ranger de la Şcoala Gimnazială nr. 2, din localitatea 2 Mai. Evenimentul se va desfăşura începând cu ora 9.00, la sediul din b-dul Mamaia nr. 300.