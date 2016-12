În fiecare an, pe 22 martie, întreg mapamondul celebrează Ziua Mondială a Apei. Naţiunile Unite au desemnat acest eveniment de mediu prin rezoluţia 47/193 din 22 decembrie 1992 în cadrul Adunării Generale a Naţiunilor Unite de la Rio de Janeiro. Apa este unul dintre cele mai de preţ daruri ale naturii. Viaţa nu este posibilă fără apă. Din păcate, acest element este inegal distribuit pe planetă. Anul acesta, sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei, are drept principal scop să atragă atenţia asupra importanţei calităţii apei. Ecosistemele sănătoase sunt susţinute de o bună calitate a apei, ceea ce duce la o îmbunătăţire a vieţii umane. Dimpotrivă, o proastă calitate a apei afectează mediul înconjurător şi starea de sănătate a populaţiei. Din acest motiv, sloganul din 2010 sub care se celebrează evenimentul de mediu este “Ape curate pentru oameni sănătoşi!”. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi marchează acest eveniment de mediu printr-o serie de activităţi menite să conştientizeze populaţia, în special generaţia tânără. Pe 20 martie, Agenţia va participa cu o prezentare la Sesiunea de Informare cu tema “APA - sursa vieţii pe Pământ”, din cadrul parteneriatului şcolar interjudeţean “TINERI PENTRU MEDIU”, care va fi găzduită de Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. În cursul săptămânii 22 - 26 martie, se vor susţine prezentări şi vor fi diseminate materiale tematice la şcolile nr. 2, 5,13, şi 25 din Galaţi. Nădăjduim că acţiunile pe care ni le propunem se vor bucura de succes şi îşi vor atinge ţinta, şi anume sensibilizarea publicul larg.