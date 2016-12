Ziua Mondială a Cercetăşiei este marcată sâmbătă, la Constanţa, printr-o activitate, între orele între 14.00 şi 18.00, în cadrul căreia vor fi prezentate modalităţile de lucru ale cercetaşilor şi pentru a sărbatori încă un an de activitate al Centrului local în Constanţa. Cercetaşii Marini constănţeni vor striga adunarea la ora 13.30, la intrarea în Ţara Piticilor, lângă City Park Mall, unde cercetaşii se vor prezenta în ţinută specifică şi, după o instruire preliminară privind traseul pe care îl au de parcurs, vor parcurge problele pregătite de colegii mai mari. Parcurgerea traseului va începe în jurul orei 14.00 şi va include probe specifice cercetaşilor: noţiuni de orientare, noţiuni de supravieţuire şi de lucru în echipă. Cei mai buni vor primi eşarfa de cercetaş. La sfârşitul zilei, în jurul orei 18.00, aspiranţii în ale cercetăşiei vor depune promisiunea, călcând pe urmele fondatorului mişcării cercetăşeşti, sir Robert Baden-Powell. Organizaţia Naţională „Cercetaşii României“ este prezentă în peste 50 de localităţi din ţara noastră şi este membru fondator a Organizaţiei Mondiale a Mişcării Cercetaşilor - World Organization of the Scout Movement (WOSM), care numără peste 30 milioane de membri în 161 de ţări. Deviza cercetașilor români este „Gata oricând!” (adaptarea locală a motto-ului „Be prepared” al fondatorului mişcării, sir Robert Baden-Powell).