PENTRU O SOCIETATE INDEPENDENTĂ Pe 3 mai este marcată, în întreaga lume, Ziua Mondială a Libertăţii Presei. Pe 3 mai 1991, în capitala Namibiei, Windhoek, a avut loc un seminar regional în care jurnaliştii africani au dezbătut problema instaurării unui climat mediatic independent şi pluralist. Atunci a fost adoptată ”Declaraţia pentru promovarea unei prese africane independente şi pluraliste”, manifest al jurnaliştilor potrivit căruia cenzura este considerată o gravă încălcare a drepturilor omului şi prin care s-a cerut tuturor ţărilor să ofere garanţii constituţionale pentru libertatea presei. Conferinţa generală a UNESCO a adoptat, la 15 octombrie 1991, o rezoluţie privind ”Promovarea libertăţii presei în lume”, care recunoştea că ”presa liberă, pluralistă şi independentă este o componentă esenţială a oricărei societăţi democratice” iar Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a instituit, la 23 decembrie 1993, ziua de 3 mai ca Zi Mondială a Libertăţii Presei. Cu acest prilej, UNESCO organizează anual o conferinţă internaţională.

Începând cu 1997, Premiul Mondial pentru Libertatea Presei UNESCO - Guillermo Cano, în valoare de 25.000 de dolari, este decernat în fiecare an, cu ocazia acestei zile, unei persoane, organizaţii sau instituţii ce se remarcă prin contribuţia esenţială la apărarea sau promovarea libertăţii presei, oriunde în lume. Premiul poartă numele jurnalistului columbian Guillermo Cano, asasinat în 1987, pentru că a denunţat activităţile traficanţilor de droguri din ţara sa. Juriul internaţional este alcătuit din 14 jurnalişti profesionişti şi directori de publicaţii din toată lumea. An de an se omagiază ziariştii morţi la datorie, precum şi cei care sunt închişi din cauza activităţilor jurnalistice.

UN SUFLU NOU Din 2000, în cadrul programului Freedom of Expression - FreeEx România, Agenţia de Monitorizare a Presei, în colaborare cu Asociaţia pentru Protejarea şi Promovarea Libertăţii de Exprimare (APPLE) şi Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) au iniţiat sărbătorirea Zilei Libertăţii Presei şi în România. Clubul Român de Presă a adresat, ieri, un apel la solidaritate în interiorul profesiei, pentru promovarea eficientă a cauzelor bune ale mass-media, în scopul redefinirii şi consolidării statutului jurnalistului în societate. În mesajul CRP se menţionează că presa are nevoie de un nou suflu iar jurnaliştii trebuie să recâştige respectul publicului. ”Managementul inspirat, motivarea jurnaliştilor talentaţi, politicile editoriale conectate cu agenda reală a publicului, respectarea fără rabat a regulilor autoreglementării profesiei sunt căile prin care mass-media româneşti pot dobândi un suflu nou, de care au nevoie. Jurnaliştii, la rândul lor, trebuie să conştientizeze că profesia noastră are nevoie acută de recâştigarea respectului publicului şi de o relaţie corectă, echilibrată, cu factorii de autoritate”, se arată în mesajul CRP. ”Criza economică a fost un examen dur, cu costuri mari, dar care a fost trecut de multe companii din industria mass-media şi de mulţi jurnalişti. După acest examen, continuarea funcţionării mass-media în regim de avarie devine dăunătoare atât pentru integritatea valorilor profesiei noastre, cât şi pentru succesul mass-media ca afacere performantă”, mai precizează CRP.

LA EGALITATE CU SUA România s-a situat în 2011 pe locul 47 în clasamentul mondial al libertăţii presei (Press Freedom Index 2011), realizat de organizaţia Reporteri fără Frontiere. Potrivit acestui clasament, în 2011, România s-a situat pe aceeaşi poziţie cu SUA, Taiwan şi Argentina. Potrivit unui sondaj IRES, citat în raportul FreeEx pe 2011, 83% din populaţia adultă a României se uită zilnic la televizor, trei sferturi dintre români cred că televiziunile sunt dispuse să difuzeze orice de dragul audienţei iar 65% dintre telespectatori consideră că televiziunea manipulează. Cu toate acestea, un alt studiu IRES relevă că majoritatea românilor (81,8%) se informează despre politică în primul rând de la televizor. Totodată, ActiveWatch spune că presa românească trebuie digitalizată urgent, întrucât migrarea tot mai evidentă a cititorilor din print în online impune crearea unei arhive digitale de presă. Raportul privind libertatea presei în România în 2011 a fost redactat în cadrul programului FreeEx al ActiveWatch - Agenţia de Monitorizare a Presei. Programul Libertatea de Exprimare - FreeEx a fost demarat în august 1999, cu scopul de a contribui la protejarea şi promovarea dreptului la libera exprimare şi a libertăţii presei. Raportul este finanţat de Open Society Institute (OSI).