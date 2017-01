Ziua mondială a locuirii are însemnătate şi pentru ţara noastră!

150.000 de familii din România locuiesc în condiţii inumane şi au nevoie de ajutor pentru a-şi îmbunătăţi condiţiile de viaţă. Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a desemnat, încă din anul 1985, ca prima zi de luni din octombrie să devină Ziua Mondială a Locuirii (World Habitat Day), eveniment menit să atragă atenţia oamenilor din toată lumea asupra locuirii în condiţii adecvate. Asociaţia non-profit Habitat for Humanity România doreşte să sprijine World Habitat Day, prin acţiuni care să încurajeze construcţia de locuinţe decente pentru oamenii nevoiaşi. Prin misiunea sa de a face din problema locuirii o mişcare de conştiinţă şi acţiune, Habitat for Humanity va găzdui astăzi trei echipe de voluntari internaţionali care vor lucra la construcţia de locuinţe pentru familii defavorizate din Beiuş, judeţul Bihor, Cluj şi Comăneşti, judeţul Bacău. Pe lîngă activitatea de construcţie, în toate filialele Habitat din România, reprezentanţii mass-media şi publicul larg sînt invitaţi alături de membrii Habitat să viziteze zonele din comunitatea lor, unde oamenii locuiesc în sărăcie şi şantierele Habitat. Prin aceste acţiuni, Habitat doreşte ca lumea să conştientizeze în ce condiţii mizere trăiesc multe familii din oraşele şi satele României. Dreptul la o locuinţă decentă este un drept fundamental al fiecărui om, dar cei care încă locuiesc în condiţii inumane nu pot ieşi din cercul vicios al sărăciei, fără sprijinul comunităţii din care fac parte. Habitat for Humanity România este o organizaţie non-profit creştin-ecumenică, al cărei scop este eliminarea locuirii în condiţii sărăcăcioase. Filialele sale se regăsesc în Beiuş, Cluj, Piteşti, Rădăuţi, Comăneşti, Craiova şi Cumpăna (judeţul Constanţa). Mai mult de 1.200 de familii nevoiaşe care locuiau în condiţii mizere, fără speranţa unei vieţi mai bune pentru copii lor, au acum un cămin sigur şi sănătos, datorită programelor Habitat.