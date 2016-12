Ziua Mondială a Meteorologiei

189 de ţări au aniversat, ieri, 61 de ani de la prima atestare a Zilei Mondiale a Meteorologiei, eveniment care face parte din seria de acţiuni întreprinse la nivel global de către Organizaţia Mondială de Meteorologie (OMM) şi comunitatea meteorologică. În acest an, evenimentele dedicate Zilei Mondiale a Meteorologiei ce are mesajul ”Clima şi noi” sunt organizate sub egida OMM, fosta Organizaţie Meteorologică Internaţională (OMI), înfiinţată la primul Congres Meteorologic Internaţional de la Viena, în septembrie 1873. Potrivit mesajului secretarului general al OMM, Michel Jarraud, postat pe site-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în noiembrie 2005, Conferinţa Tehnică asupra Climei ca Resursă, de la Beijing, a susţinut mobilizarea eforturilor tuturor naţiunilor în întâmpinarea cerinţelor crescânde ale societăţii de a beneficia de servicii climatice. Ulterior, Conferinţa Organizaţiei Meteorologice Mondiale din iulie 2006, de la Espoo - Finlanda, intitulată ”Adaptarea la variabilitatea şi schimbarea climei - înţelegerea incertitudinilor şi managementul riscurilor”, a evidenţiat faptul că, deşi clima este într-adevăr o resursă, oamenii sunt foarte vulnerabili la variabilitatea şi schimbarea acesteia. Nu cu mult înainte de începerea celei de-a treia Conferinţe Mondiale asupra Climei, Consiliul Executiv al OMM a decis la cea de-a 61-a sesiune, din iunie 2009, ca tema Zilei Mondiale a Meteorologiei din 2011, care aniversează intrarea în vigoare a Convenţiei OMM la data de 23 martie 1950, să fie ”Clima şi noi”.

OMM a anunţat, recent, că 2010 a fost cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice, situându-se la acelaşi nivel cu anii 1998 şi 2005, întrucât diferenţele relative dintre cei trei ani se află în marja de eroare admisă. În plus, în deceniul 2001-2010, media temperaturii globale a fost cu aproximativ o jumătate de grad mai mare decât media perioadei 1961-1990, fiind, în acelaşi timp, cea mai ridicată medie a unui deceniu de la începerea observaţiilor climatice instrumentale.