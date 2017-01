De Ziua Mondială a Osteoporozei, care în fiecare an se celebrează pe 20 octombrie, diferite asociaţii, alături de companii importante cu profil medical au tras numeroase semnale de alarmă vizavi de „boala tăcută”, aşa cum mai este numită osteoporoza. Fundaţia Internaţională de Osteoporoză (International Osteoporosis Foundation, IOF) a lansat campania numită “Iubeşte-ţi oasele” (Love your bones), ce se concentrează pe prevenţia bolii şi pe acţiuni de informare a oamenilor cu privire la pericolele osteoporozei, precum şi modalităţile de a-i convinge pe aceştia de importanţa unei osaturi sănătoase. Ca parte a acestei campanii, în România vor avea loc două evenimente, în Târgu Mureş şi Oradea, în cadrul cărora Asociaţia pentru Prevenirea Osteoporozei în România (ASPOR) va promova exerciţiul fizic, dieta sănătoasă şi necesitatea aportului de vitamina D. “O dată în plus, Ziua Mondială a Osteoporozei este punctul de plecare a unei campanii concentrată pe ideea de prevenţie, aceasta fiind, de altfel, şi cheia sănătăţii oaselor noastre la orice vârstă”, a declarat vicepreşedinte ASPOR, dr. Salvina Mihalcea. Cele trei mesaje-cheie ale campaniei “Love your bones” sunt: îmbrăţişează un stil de viaţă activ!, îmbrăţişează o alimentaţie bogată în calciu şi proteine!, îmbrăţişează Vitamina D!. Osteoporoza este o boală gravă care afectează 75 de milioane de oameni în Europa, Statele Unite ale Americii şi Japonia. Numai în România, 1,3 milioane de femei suferă din cauza osteoporozei, boala afectând una din trei femei cu vârsta de peste 50 de ani.