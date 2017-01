Ziua Mondială a Populaţiei, dedicată tinerilor

Sărbătorită în fiecare an pe 11 iulie, Ziua Mondială a Populaţiei a fost dedicată în acest an tinerilor, întrucît tinerii şi adolescenţii reprezintă cea mai numeroasă generaţie din istoria umanităţii: jumătate din populaţia lumii are sub 24 de ani, informează Fondul ONU pentru Populaţie. Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat, în 1987, ziua de11 iulie Zi Mondială a Populaţiei, deoarece în acel an populaţia lumii a atins pragul de cinci miliarde. În acest an, evenimentul a fost dedicat tinerilor, pentru că în lume trăiesc trei miliarde de tineri, aproape jumătate din populaţia globului. Dintre aceştia, peste jumătate de miliard trăiesc cu mai puţin de 2 dolari pe zi, 57 milioane de tineri şi 96 milioane de tinere din ţările în curs de dezvoltare nu ştiu să scrie sau să citească, 14 milioane de adolescente devin mame în fiecare an, iar la fiecare 14 secunde, un tînăr se infectează cu HIV, ceea ce reprezintă peste şase mii de tineri în fiecare zi.

În România, potrivit Studiului Sănătăţii Reproducerii, realizat în 2004 de Institutul Naţional de Statistică, tinerii reprezintă un sfert din populaţia ţării şi, anual, peste 25.000 de tinere între 15 -19 ani devin mame, precum şi aprox. 500 de adolescente sub 15 ani. De asemenea, în 2003, 70.000 de întreruperi de sarcină au fost înregistrate în rîndul tinerelor între 15 şi 24 de ani. Acelaşi studiu relevă faptul că 814 tineri sînt seropozitivi şi alţi aproape 100 contractează HIV în fiecare an. Mai mult de atît, la grupa de vîrstă 20-24 de ani, numărul femeilor nou infectate este de două ori mai mare decît cel al bărbaţilor. În România, programele Fondului ONU pentru Populaţie urmăresc creşterea accesului tinerilor la informaţii şi servicii gratuite de planificare familială, de consiliere şi de testare pentru depistarea infecţiilor cu transmitere sexuală şi a HIV.

