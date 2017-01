O SĂRBĂTOARE INEDITĂ În ultimii ani, în prima duminică a lunii mai este celebrată Ziua Mondială a Râsului. Sărbătorită pentru prima dată în India, în deceniul trecut, a fost apoi adoptată în întreaga lume, în prezent fiind celebrată în numeroase oraşe din Europa, Asia, America de Nord şi America de Sud, evenimentele incluzând spectacole cu clovni, picturi pe faţă, prezentări de poveşti, teatru de păpuşi, concursuri de baloane. Propunerea a venit de la un doctor indian, care a susţinut că râsul sporeşte capacitatea de concentrare şi rezistenţa la efort, creşte încrederea în propria persoană şi îmbunătăţeşte relaţiile cu cei din jur. Au fost deschise, în India, primele cluburi de terapie prin râs, la ideea doctorului Madan Kataria, care au împânzit, după câţiva ani, toată ţara, fiind adoptate foarte repede şi de alte ţări, precum SUA sau China.

Totul a început în 1995, când savantul a scris un articol intitulat ”Laughter, the Best Medicine”, în traducere Râsul, cel mai bun medicament, bazat pe studii ştiinţifice care garantau beneficiile râsului asupra sănătăţii mintale şi fizice. În loc să publice articolul, s-a dus într-un parc şi a ţinut o prelegere în faţa trecătorilor. A fost un fel de sondaj de opinie privitor la înfiinţarea unui Club de râs. Cei interesaţi au fost invitaţi să se aşeze în cerc şi fiecare să spună cea mai reuşită glumă pe care o ştia. Au hotărât să se întâlnească în acelaşi loc, a doua zi şi tot aşa, timp de o lună. Toţi cei prezenţi au remarcat îmbunătăţirea stării de spirit, a relaţiilor cu cei din jur, sporirea capacităţii de concentrare şi rezistenţă la efort, precum şi creşterea încrederii în propria persoană. Acesta a fost primul club de râs. Cursanţii nu practică râsul terapeutic în spaţii închise, ci în aer liber, în parcuri, grădini sau intersecţii, pentru a atrage şi alţi adepţi ai originalului mod de tratament. Doctorul Kataria a organizat, la 11 ianuarie 1998, prima Zi Mondială a Râsului, în cadrul căreia 10.000 de membri ai cluburilor au râs timp de câteva minute şi au arătat lumii întregi că îşi... iau râsul în serios! Ziua Mondială a Râsului a fost fixată pentru prima zi de duminică din mai, când afară este mai cald. În calendarul internaţional mai există încă o zi dedicată râsului, denumită Ziua Mondială a Zâmbetului, iniţiată de Harvey Ball, un artist comercial, originar din Worcester, statul american Massachusetts.

A LUA RÂSUL ÎN SERIOS Aparent, râsul nu este starea optimă pentru vremurile pe care le trăim. În plus, comedia a avut o poziţie ingrată în toate regimurile comuniste. Anticipând că ar putea fi cu uşurinţă deturnată de la înaltele învăţăminte dogmatice, în anii ’20, în Rusia Sovietică s-a dezbătut chiar cu ardoare dacă satira cadra cu obiectivele nobile ale socialismului sau nu. A fost nevoie de intervenţia personală a lui Stalin, care l-a apărat pe Grigory Alexandrov, cel mai popular regizor de comedii din anii ’30, de acuzaţiile grave care i se aduceau, de a fi copiat frivolităţile Hollywood-ului. Astfel, comedia nu şi-a văzut existenţa periclitată în toate statele fostului bloc comunist, chiar dacă multe filme de gen au căzut în continuare victime cenzurii sau au fost desfiinţate de critici zeloşi, care le-au catalogat, nu de puţine ori, ”divertisment burghez”.

De mai bine de 40 de ani, în Occident o nouă ştiinţă, gelotologia, a fost dedicată studiului râsului şi efectului pe care îl are asupra organismului asociat cu procese musculare şi chimice. Specialiştii în gelotologie s-au ghidat după zicala „Un zâmbet pe zi ţine departe doctorul” şi am aflat de la an la an după studii şi analize minuţioase că râsul este cea mai bună terapie împotriva agresivităţii, ajută digestia, oferă protecţie împotriva răcelii şi diabetului, coboară tensiunea arterială, stimulează celulele anti-tumorale şi reduce riscul de infarct. În anii comunismului, comedia din estul Europei n-avea habar de gelotologie, dar cu siguranţă a îmbunătăţit viaţa spectatorilor într-o perioadă plină de privaţiuni. Şi, la 20 de ani distanţă, n-am ajuns prea departe .