Anul acesta, sloganul ales pentru Ziua Mondială a Sindromului Down este „Informează corect, porneşte corect”. Campanie militează pentru informaţii de înaltă calitate care să acorde părinţilor, după ce au primit un diagnostic prenatal cu sindromul Down, sau celor care au deja copii care suferă de această boală. Prin tema aleasă se vrea conştientizarea importanţei unor informaţii corecte provenite de la specialişti, pentru ca părinţii să înţeleagă şi să acţioneze cu discernământ, atunci când sunt anunţaţi despre diagnosticul de sindrom Down. Medicii au explicat că un pacient cu sindrom Down reprezintă o provocare, majoritatea persoanelor cu această afecţiune duc o viaţă normală, fericită şi activă. Este bine de ştiut, însă, că persoanele cu Down sunt predispuse la anumite boli, precum hipotiroidism sau alte probleme de sănătate, cum ar fi pierderea auzului sau infecţii respiratorii. (A.G.)