Ziua Mondială a Sindromului Down - 21 martie 2014

Asociația Down București, organizează în acest an "Ziua Mondiala a Sindromului Down", creând o punte între societate și persoanele cu acest sindrom și familiile acestora. Scopul acestei manifestări este de a informa și de a atrage atenția societății și autorităților asupra acestui sindrom, pentru dezvoltarea toleranței și deschiderii față de incluziunea socială a persoanelor cu Sindrom Down. De asemenea, se urmărește promovarea valorizantă a posibilităților persoanelor care suferă de acestă boală, punându-se accentul pe faptul că sunt parte a societații și în condițiile în care au un mediu adaptat pot practica sportul, dansul, pot lucra, realiza obiecte artistice, aducându-și astfel în mod constructiv aportul la dezvoltarea societății din care fac parte.