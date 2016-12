În 2015, Ziua mondială a vederii se marchează pe 8 octombrie, având drept scop sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor cu care se confruntă pacienții care suferă din cauza lipsei totale sau parțiale a vederii. Pentru acest an, Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii (AIPO) recomandă ca acțiunile desfășurate la nivel global să se concentreze pe necesitatea accesului tuturor persoanelor la serviciile medicale pentru îngrijirea ochilor. Anul 2015 este al treilea an pentru derularea Planului global de acțiune al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al Agenției Internaționale pentru Prevenirea Orbirii, care încurajează membrii și partenerii să organizeze evenimente cu scopul de a sensibiliza și educa populația pentru prevenirea orbirii și de a impulsiona autoritățile să participe la strângeri de fonduri pentru lansarea de programe naționale pentru prevenirea orbirii. Acest plan prevede reducerea afecțiunilor oculare cu 25% până în 2019, înlesnind accesul la tratament al tuturor claselor sociale, în special al populației defavorizate. Potrivit AIPO, la nivel mondial, aproximativ 285 milioane de oameni au vederea afectată parțial sau total. Dintre aceștia, 39 de milioane sunt orbi și 246 de milioane au afecțiuni oculare moderate sau severe, 90% dintre nevăzători trăiesc în țări cu venituri mici. Cu toate acestea, 80% din afecțiunile oculare pot fi evitate, în sensul că sunt ușor tratabile sau pot fi prevenite. Ziua internațională dedicată vederii, cel mai important dintre simțurile omului, se marchează în fiecare an, din 1998, în cea de-a doua zi de joi a lunii octombrie și reprezintă o manifestare ce vizează toți partenerii implicați în prevenirea problemelor de vedere și în redarea vederii.