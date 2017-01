Anual, la data de 2 februarie, se sărbătoreşte Ziua Mondială a Zonelor Umede. Anul acesta, Secretariatul Convenţiei Ramsar a anunţat că celebrarea se va face sub sloganul „Peşte pentru mîine? – Fish for tomorrow?”. Această zi a fost marcată prima dată la nivel mondial în urmă cu zece ani şi are ca scop principal sensibilizarea utilizatorilor de zone umede şi a publicului larg în privinţa necesităţii protejării şi a gestionării cît mai bune a ecosistemelor acvatice ale zonelor umede. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a proclamat ziua de 2 februarie „Ziua Mondială a Zonelor Umede” ca zi aniversară a semnării, sub egida UNESCO, a Convenţiei asupra Zonelor Umede de Importanţă Internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice. Această convenţie, cunoscută şi sub denumirea de Convenţia Ramsar, este un tratat interguvernamental care stabileşte cadrul acţiunilor naţionale şi cooperării internaţionale pentru conservarea şi utilizarea raţională a zonelor umede şi a resurselor pe care acestea le oferă. În prezent, există 150 de părţi semnatare, care au înscris pe lista Ramsar peste 1.600 de zone umede de importaţă internaţională, avînd o suprafaţă totală de 145 milione de hectare. Ţările semnatare convenţiei trebuie să ţină cont de angajamentele asumate pe plan internaţional şi să promoveze conservarea şi utilizarea durabilă a tuturor zonelor umede de pe teritoriul lor şi a resurselor pe care acestea le oferă.

România a ratificat această convenţie şi a desemnat mai multe regiuni din ţară situri Ramsar, ca o recunoaştere la nivel internaţional a acestora ca zone cu resurse de o mare valoare ştiinţifică, naturală, peisagistică şi, nu în ultimul rînd, economică. Rolurile acestor zone sînt multiple şi deosebit de importante prin menţinerea calităţii mediului prin controlul inundaţiilor, stocarea nutrienţilor şi sedimentelor, purificarea apelor, aprovizionarea straturilor freatice, stabilizarea ţărmurilor şi protecţia împotriva furtunilor, atenuarea schimbărilor climatice şi menţinerea diversităţii biologice. Siturile Ramsar desemnate pe teritoriul ţării noastre sînt: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, în anul 1991, Balta Mică a Brăilei, în 2001, şi încă trei noi situri, desemnate în 2006, Lunca Mureşului, Complexul Piscicol Dumbrăviţa şi Lacul Techirghiol. Desemnarea lacului constănţean ca sit Ramsar reprezintă o recunoaştere la nivel internaţional a valorilor sale speciale, Lacul Techirghiol reprezentînd cea mai importantă zonă umedă din partea de sud-est a României.