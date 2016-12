Ziua mondială de luptă anti-SIDA

1 decembrie reprezintă, în întreaga lume, Ziua de Luptă anti-SIDA. În fiecare an, această zi este o ocazie pentru ca oamenii să-şi demonstreze solidaritatea faţă de persoanele infectate cu HIV (virusul imunodeficienţei dobândite - n.r.). Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a hotărât ca, de acum înainte, pacienţii infectaţi cu HIV să beneficieze de tratament înainte ca sistemul lor imunitar să fie complet slăbit, decizia fiind luată cu scopul de a preveni creşterea numărului de decese. Potrivit unui raport UNAIDS (Agenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite/ONU pentru SIDA - n.r.), „lupta împotriva SIDA continuă să reprezinte o prioritate majoră pentru sănătatea publică\", iar autorităţile sunt chemate să suplimenteze fondurile necesare în această luptă. Reprezentanţii UNAIDS susţin că medicamentele antiretrovirale au salvat până în prezent aproape 3 milioane de vieţi. Bolnavii care încep un astfel de tratament sunt nevoiţi să-l continue pe o perioadă nedeterminată, motiv pentru care costurile legate de tratarea acestor persoane sunt în continuă creştere. 25 de milioane de persoane din toată lumea au murit de SIDA de la depistarea maladiei, în 1981, până în prezent.

60 DE MILIOANE DE OAMENI AU FOST INFECTAŢI CU VIRUSUL HIV, DE LA APARIŢIA BOLII PÂNĂ ASTĂZI

33,4 milioane de persoane sunt în prezent infectate cu HIV. 2,1 milioane de copii bolnavi de SIDA sau infectaţi HIV se aflau în evidenţele mondiale în 2008. Statisticile Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa arată că, în judeţul nostru, trăiesc 1.066 de persoane seropozitive. În acest an au fost depistate 37 de cazuri noi HIV/SIDA. Trei dintre persoanele diagnosticate au sub 13 ani. Tot în acest an, 1.061 de persoane au efectuat testul HIV.

La nivel mondial, SIDA este răspunzătoare de aproximativ 4% din numărul deceselor.