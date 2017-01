Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei

Pentru 2016, sloganul Zilei mondiale de luptă împotriva tuberculozei, marcată pe 24 martie, este ”Uniți pentru a pune capăt tuberculozei” (”Unite to End TB”), potrivit site-ului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), www.who.int. ”Orice persoană bolnavă de tuberculoză ar trebui să aibă acces la instrumente și servicii inovative pentru diagnosticare rapidă, tratament și supraveghere. (...) Având în vedere rezistența tuberculozei la anumite medicamente, asigurarea unei supravegheri de calitate și complete va fi în beneficiul securității sănătății la nivel global”, afirmă directorul general al OMS, dr. Margaret Chan. Aceasta a făcut un apel pentru solidaritate și acțiune în vederea asigurării succesului strategiei de eradicare a tuberculozei. Potrivit OMS, Ziua mondială a luptei împotriva tuberculozei reprezintă o oportunitate pentru a avertiza asupra incidenței acestei boli, pentru a promova metodele de prevenție și control. De asemenea, reprezintă o oportunitate de a mobiliza mediile politic și social pentru succesul strategiei OMS de eradicare a bolii. Această strategie are ca scopuri-țintă reducerea ratei mortalității din cauza TBC cu până la 95% și reducerea apariției de cazuri noi de îmbolnăvire cu până la 90% între 2015 și 2035. Tuberculoza (TBC) este a doua cauză de mortalitate, după HIV/SIDA, la nivel mondial. În 2013, 9 milioane de persoane s-au îmbolnăvit de TBC și 1,5 milioane au murit din cauza bolii. Peste 95% din decesele provocate de TBC apar în țările cu venituri mici și medii. Tuberculoza este printre primele cinci cauze de deces pentru femeile cu vârste cuprinse între 15 - 44 de ani. În 2013, aproximativ 550.000 de copii s-au îmbolnăvit de TBC, la nivel mondial. TBC este provocată de un bacil (Mycobacterium tuberculosis) care afectează cel mai des plămânii. Se răspândește de la o persoană la alta prin aer. Când oamenii cu tuse TBC pulmonară strănută sau împrăștie particule de salivă, ele propagă germenii TBC în aer. O persoană care inhalează acești germeni se poate infecta. Aproximativ o treime din populația lumii are TBC latentă, ceea ce înseamnă că oamenii au fost infectați cu bacterii TBC, dar nu sunt (încă) bolnavi și nu pot transmite boala. Persoanele infectate cu bacterii TBC care au sisteme imunitare compromise - cum ar fi persoanele infectate cu HIV, afectate de malnutriție sau cu diabet, persoanele fumătoare - au un risc crescut de a se îmbolnăvi.