Ziua Mondială de Monitorizare a Apei

În fiecare an, pe data de 18 octombrie, se sărbătoreşte Ziua Internaţională de Monitorizare a Apei, un eveniment global de educaţie menit să stimuleze organizarea şi implicarea individuală în acţiunea de protejare a resurselor de apă ale planetei. Mesajul transmis este cît se poate de simplu: nu numai Guvernul sau marile corporaţii sînt datoare să ia parte activ la protecţia surselor de apă, ci şi fiecare cetăţean consumator. În acest context, Asociaţia Internaţională a Apei (IWA) organizează în acest an cea de-a cincea ediţie a Zilei Internaţionale de Monitorizare a Apei, la nivelul tuturor ţărilor membre. În România, în urma implicării directe în organizarea evenimentului a Asociaţiei Române a Apei (ARA), această zi s-a sărbătorit prima dată în anul 2004, cînd la acţiune au luat parte 15 companii de apă din toată ţara. Şi în acest an evenimentul este marcat de cele mai mari regii şi operatori de apă din ţară. Fiecare companie implicată lucrează în parteneriat cu şcolile din zonă, realizînd programe educaţionale privind calitatea apei, importanţa vitală a acesteia şi măsurile necesare pentru păstrarea ei.

La Constanţa, evenimentul este marcat de către Regia Autonomă Judeţeană de Apă (RAJA) Constanţa, printr-o serie de acţiuni educative, ce se desfăşoară în perioada 17 – 18 octombrie 2006. Astfel, în cursul zilei de ieri, specialiştii regiei în domeniul protecţiei mediului şi calitatăţii apei potabile s-au deplasat la Şcoala Generală nr. 2, din oraşul Basarabi. Aici, în urma prezentării făcute de reprezentanţii RAJA, 46 de elevi au aflat mai multe despre sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, dar şi despre procesele de epurare şi, nu în ultimul rînd, despre importanţa rolului pe care-l are fiecare cetăţean în protecţia surselor de apă. După prezentare, copiii au vizitat Sursa de Subteran Cişmea. Elevii din Basarabi s-au arătat mai interesaţi de partea practică a întîlnirii, în care au analizat şi măsurat la diverse probe de apă anumite caracteristici chimice, biologice şi fizice, cum ar fi aciditatea, oxigenul dizolvat şi turbiditatea, toate aceste analize oferind o imagine preliminară şi imediată cu privire la sănătatea şi calitatea apei.