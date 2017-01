În fiecare an, la data de 31 mai, se sărbătoreşte "Ziua Mondială fără Tutun". Anul acesta, seria activităţilor care marchează evenimentul au început, de ieri, la Delfinariul din Constanţa, unde Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii au organizat un concurs de desene pe asfalt şi pe hîrtie, sub deviza "Copilărie fără fumuri". La acţiune au participat 34 de elevi ai claselor a IV-a din cinci şcoli constănţene şi 20 de copii din centrele de plasament "Antonio" şi "Micul Rotterdam". Elevii participanţi sînt cei care au cîştigat concursurile de grafică şi eseu literar organizate în cadrul proiectului "De la A la T", derulat de Centrul Antidrog Constanţa. Prin desenele lor, copiii au evidenţiat impactul nociv pe care îl au alcoolul, tutunul şi drogurile asupra vieţii, în general, şi a organismului uman, în special. De asemenea, pe fiecare desen erau mesaje de genul "No Drugs", "Nu fumaţi" sau "Sănătatea e mai presus de orice!". " deschide seria activităţilor pe care le-am pregătit anul acesta pentru marcarea . Pe 31 mai, dimineaţa, va fi faza judeţeană a concursului , la care participă 12 echipaje din tot atîtea şcoli, iar după-amiaza, cei 130 de voluntari ai centrului nostru vor fi văzuţi pe str. Ştefan cel Mare cu o scrumieră într-o mînă şi cu o cutie de biscuiţi în cealaltă. Trecătorii care acceptă să stingă ţigara în scrumieră vor primi un biscuit", a precizat coordonatorul Centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Constanţa, cms. Sorin Petrescu.

La finalul activităţii de ieri, toţi copiii care au participat la concursul de desene au fost răsplătiţi cu o vizită în microrezervaţia Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, iar voluntarii centrului au fost premiaţi pentru implicarea în organizarea acţiunii.