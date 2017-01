Ziua de 16 septembrie a fost desemnată de către Naţiunile Unite, Ziua Mondială pentru protecţia stratului de ozon, eveniment sărbătorit anul acesta, la nivel mondial sub deviza „Protocolul de la Montreal - Parteneriat global pentru beneficii globale”. România s-a aliniat la eforturile promovate la nivel internaţional în domeniul protecţiei atmosferei, prin ratificarea Convenţiei privind protecţia stratului de ozon, adoptata la Viena în 1985, cît şi a Protocolului privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal în 1987 cu amendamentele ulterioare. La data la care România a devenit Parte a Convenţiei de la Viena privind protecţia stratului de ozon, a fost încadrata ca ţară în curs de dezvoltare (cu un nivel calcul al consumului de substanţe controlate mai mic de 0,3 kg/cap de locuitor de la data intrării în vigoare a Protocolului de la Montreal). De la 1 ianuarie 2008, România a fost obligată, ca urmare a aderării la UE, să treacă la statutul de ţară dezvoltată, cu un consum redus de substanţe care depreciază stratul de ozon. În ciuda progreselor făcute, mai există încă provocări care trebuie rezolvate la nivel mondial. Cantităţi semnificative din substanţele care dăunează stratului de ozon sînt încă prezente în multe produse precum frigidere sau materiale de izolaţie pentru clădiri. La nivel UE se apreciază că eliminarea în atmosferă a substanţelor care se află în produse precum frigidere, ar însemna 100 de milioane de tone de dioxid de carbon, în plus în fiecare an. Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa iniţiază, în perioada următoare, acţiuni de informare a publicului larg şi a operatorilor economici privind efectele negative cauzate de utilizarea substanţelor care dăunează stratului de ozon, cît şi asupra necesităţii renunţării la utilizarea industrială a unei serii de compuşi chimici.