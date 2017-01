În fiecare an, pe 28 aprilie, se celebrează Ziua Mondială pentru sănătate şi securitate la locul de muncă. “Din anul 2003, Organizaţia lnternaţională a Muncii sărbătoreşte această zi, evidenţiind prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirea la locul de muncă. Anul acesta, tema o reprezintă “Riscurile emergente şi modelele de prevenire în domeniul muncii aflat în schimbare”, analizând actualele provocări la nivel mondial şi noul context al practicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă”, a declarat şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu, care a adăugat că Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, care are un rol important în furnizarea de informaţii actuale si corecte despre aceste aspecte, sprijină în mod activ Organizaţia Internaţională a Muncii pentru promovarea acestei zile importante. Cu ocazia acestei zile a fost realizată şi o pagină oficială, la adresa: http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm. Precizăm, de asemenea, că de azi se lansează Campania europeană pentru locuri de muncă sănătoase dedicată întreţinerii în condiţii de siguranţă, 2010-2011. Campania europeană este organizată de Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă în cooperare cu statele membre şi preşedinţia UE. “Premiile Europene pentru Bune Practici se înscriu în cadrul principalelor activităţi realizate pentru susţinerea campaniei, fiind organizate în mod special pentru a identifica exemplele de bune practici referitoare la securitatea activităţilor de întreţinere. Scopul premiilor este de a demonstra, prin exemplificare, beneficiile respectării bunelor practici de securitate şi sănătate în muncă tuturor angajatorilor şi angajaţilor, intermediarilor, inclusiv partenerilor sociali, specialiştilor şi practicienilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, şi altor factori interesaţi care acordă asistenţă şi informaţii la locul de muncă din întreaga Europă”, spune dr. Loti Popescu. Întreprinderilor/organizaţiilor selectate li se va recunoaşte rolul în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă din Europa. În plus, un reprezentant al întreprinderilor/organizaţiilor selectate va fi invitat la Ceremonia de Decernare a Premiilor Europene, în primavara anului 2011, iar exemplele vor fi prezentate într-o broşură a Agenţiei, broşură care va avea o amplă distribuţie în Europa şi va fi prezentată pe site-ul web al Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă. Premiile se vor acorda pentru 2 categorii: pentru locurile de muncă cu mai puţin de 100 de angajaţi, şi pentru cele cu 100 sau mai mulţi angajaţi. Informaţii suplimentare despre campania europeană se găsesc la adresa: http://osha.europa.eu/ro/campaigns.

• CRITERII • Dr. Popescu descrie, pentru bunele practici în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, câteva criterii. Astfel: relevanţă pentru realizarea activităţilor de mentenanţă în condiţii de securitate; acţiuni ce vizeaza locul de muncă; abordarea sau eliminarea riscurilor la sursă; o abordare eficientă, pragmatică şi structurată a mentenanţei; o punere în aplicare reuşită; îmbunătăţiri reale; participarea şi implicarea efectivă a forţei de muncă şi a reprezentanţilor acesteia; luarea în considerare a diversităţii forţei de muncă; durabilitatea în timp; depăşirea simplei respectări a tuturor cerinţelor prevăzute de legislaţie; posibilitatea de transfer la alte locuri de muncă, inclusiv alte state membre şi la IMM-uri; actualitatea, adică exemplul trebuie să fie recent sau nedifuzat pe scară largă.