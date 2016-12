Ziua naţională a Franţei, sărbătorită la Mangalia

Sub titlul „Rendez - Vous, francophone!”, Biblioteca Franceză „Arthur Rimbaud” şi Primăria Mangalia au organizat, ieri, o întîlnire a tuturor iubitorilor civilizaţiei franceze, cu prilejul Zilei Naţionale a Franţei. Printre invitaţi s-au aflat primarul Mihai Claudiu Tusac, directorul Asociaţiei „Tourisme et Loisirs” Ardennes şi cofondatorul Bibliotecii franceze din Mangalia, Jean-Pierre Marcoux, directorul Şcolii nr. 3 din Mangalia, dr. Mihai Ionescu, directorul „Club des Vacances Modernes” Franţa, Gilles Patassi, responsabilul Cercului Metodic Francez din Mangalia, prof. Maria Tudoraşcu, profesori de limba franceză, părinţi şi copii, precum şi turişti francezi fideli micii biblioteci. În scurta sa alocuţiune, primarul Claudiu Tusac a declarat: „Sînt un admirator al culturii şi civilizaţiei franceze şi voi fi mereu alături de poporul francez”. La rîndul său, Jean-Pierre Marcoux a mulţumit primarului Mangaliei pentru prietenia pe care o poartă civilizaţiei franceze şi a remarcat schimbările survenite în oraş şi în staţiunile din sudul litoralului: „Eu sînt un iubitor al spaţiilor verzi şi am observat cu plăcere palmierii frumos iluminaţi. Sînt impresionat”, a spus cofondatorul Bibliotecii Franceze din Mangalia. Dr. Mihai Ionescu a prezentat importanţa istorică a zilei de 14 iulie 1789, după care manifestarea s-a încheiat cu un scurt moment artistic susţinut de cei mai mici francofoni din Mangalia. Biblioteca Franceză din Mangalia derulează un program de vacanţă pentru copiii care doresc să studieze în mod distractiv limba franceză, fiind principalul promotor al culturii franceze în municipiul Mangalia, alături de Cercul Metodic al profesorilor de limbă franceză.