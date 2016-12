Ziua Naţională a României, sărbătorită la Muzeul de Istorie

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) organizează, astăzi, în preambulul Zilei Naţionale a României, un simpozion menit să reflecte importanţa momentului aniversar. Evenimentul care se va desfăşura, de la ora 11.00, în sala „Adrian Rădulescu”, se deschide cu discursuri despre semnificaţia zilei de 1 Decembrie 1918 şi contextul istoric al înfăpturii Marii Uniri de la Alba Iulia, susţinute de muzeograful MINAC, dr. Lavinia Gheorghe şi specialistul Muzeului Marinei Române, dr. Florin Stan.

Comunicări ştiinţifice pe tema dată vor prezenta elevii de la şcolile şi colegiile constănţene: Andrei Victor de la Grupul Şcolar „Dimitrie Leonida”, Ramona Cârciumaru de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, Aurelian Păduraru de la Grupul Şcolar Economic „Virgil Madgearu”, Alina Alexe de la Grupul Şcolar „C. A. Rosetti” şi Alexandra Clara Gîlă de la Şcoala generală „Gheorghe Ţiţeica”. Totodată, în cadrul manifestării aniversare va fi deschisă o expoziţie de desene realizată de elevii clasei I a Şcolii generale nr. 22 „I. C. Brătianu”, sub îndrumarea învăţătoarelor Ioana Antemir şi Viorica Lapteş. La ceas de sărbătoare, evenimentul cultural-ştiinţific va fi completat cu un program artistic susţinut de elevii clasei a IV-a a Şcolii nr. 1 Valu lui Traian şi ai claselor I-IV din cadrul Şcolii generale nr. 22 „I. C. Brătianu”.