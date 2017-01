An de an, pe 15 noiembrie se celebrează Ziua Naţională Fără Tutun. Date ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) consideră consumul de tutun ca fiind responsabil pentru 4,9 milioane de decese anual. Se estimează că acest număr al deceselor se va dubla pînă în 2020 (dacă modelele actuale în ceea ce priveşte fumatul se vor menţine, ele vor cauza 10 milioane decese în fiecare an). OMS apreciază că 70% dintre aceste decese se vor înregistra în ţările în curs de dezvoltare. “Fumatul constituie a doua cauză importantă de deces la nivel mondial. În momentul de faţă, el este responsabil pentru moartea unui adult din 10”, susţine dr. Loti Popescu, master european în Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, totodată şi şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate (BPPSEPS), din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) Constanţa. Este bine de ştiut că tutunul este al patrulea factor comun de risc de boală din lume. “Pe lîngă costurile ridicate pentru tratarea bolilor generate de tutun, tutunul ucide oameni aflaţi în perioada de maximă productivitate, privînd familiile de susţinere financiară, dar şi naţiunile de forţă de muncă. Pe lîngă efectele directe asupra sănătăţii, fumatul duce la malnutriţie, costuri ridicate pentru îngrijirea sănătăţii, moarte prematură”, a mai explicat dr. Popescu. Ea a mai informat că OMS a elaborat Convenţia Cadru pentru Controlul Tutunului - adoptată în februarie 2003 şi intrată în vigoare în februarie 2005 - care este un tratat convenţional internaţional ce instaurează linii directoare pentru guvernarea internaţională în domeniul tutunului. Precizăm că în România este în vigoare Legea 349/2002 cu adăugirile ulterioare, privind restricţionarea şi interzicerea fumatului în spaţiile publice. Specialişti din cadrul BPPSEPS au desfăşurat în timp o serie de activităţi de Educaţie pentru Sănătate pe tema prevenirii fumatului şi renunţării la fumat, într-o serie de unităţi de învăţămînt, dar nu numai. De asemenea, au fost implicate în asemenea acţiuni şi cadrele didactice care au participat la cursuri privind prevenirea fumatului şi renunţarea la fumat. Persoanele interesate de renunţarea la fumat se pot adresa medicilor pneumoftiziologi care se ocupă de consilierea şi tratamentul acestora.