Ziua Pământului, la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii

Ziua Internaţională a Pământului a fost marcată, ieri, la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa, prin mai multe acţiuni de ecologizare şi conştientizare a importanţei acestei zile la care au participat atât angajaţii Complexului, dar, mai ales, elevii şi preşcolarii mai multor unităţi de învăţământ din municipiu. Peste 400 de copii de la Şcolile nr. 22, nr. 29 şi Cambridge School au pornit în marş din zona parcului Tăbăcărie până la CMSN, unde au plantat peste 200 de puieţi de vişin turcesc şi salcâmi, au ecologizat Microrezervaţia şi au participat la concursuri şi jocuri tematice pentru conştientizarea importanţei Zilei Internaţionale a Pământului. „Este important ca măcar cei mici să înţeleagă că trebuie să protejăm pământul şi natura. La toate acţiunile derulate, copiii au participat cu foarte mare plăcere“, a declarat muzeograful Angelica Curlişcă. „Am fost cu elevii claselor a V-a şi a VI-a şi am plantat 29 de salcâmi. Am încununat activitatea cu un mic spectacol tematic, având în rolurile principale Pământul şi Apa, pe versuri create de copii, care au fost îmbrăcaţi în hăinuţe ecologice realizate tot de ei. Astăzi continuăm plantările la şcoală şi montăm colivii pentru păsări”, a declarat, la rândul său, prof. de biologie Mariana Radu, din cadrul Şcolii Generale nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanţa.

NOI SPECII ÎN MICROREZERVAŢIE. Tot ieri, în prezenţa copiilor, reprezentanţii CMSN au îmbogăţit populaţia de peşti a Microrezervaţei cu peste 200 de exemplare de crap auriu, specie folosită în parcuri cu amenajări pescăreşti sau canale. Potrivit afirmaţiilor directorului ştiinţific al CMSN, Nicolae Papadopol, în perioada următoare, CMSN va achiziţiona mai multe exemplare de caras japonez, o specie folosită pentru ornament în zonele de agrement. „Nu este o specie care să necesite condiţii speciale, ci doar o îngrijire atentă: furajarea permanentă a apei, curăţarea apei şi o bună protecţie pe perioada sezonului rece, când se impune spargerea gheţii, pentru ca oxigenul să pătrundă în apă“, a declarat Papadopol, care a adăugat că această acţiune face parte dintr-un proiect mai amplu al CMSN de populare a Microrezervaţiei cu multiple specii de peşti.