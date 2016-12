Sute de lumânări vor fi aprinse şi se vor înălţa baloane colorate duminică, 26 mai, în 21 de oraşe din ţară şi din străinătate, în memoria copiilor decedaţi, marcându-se astfel Ziua părinţilor de îngeri. Potrivit organizaţiei EMMA (Eternul Miracol Materna Alinare), aflat la a VI-a ediţie, singurul eveniment din România şi cel mai mare din lume de acest gen se va desfăşura simultan în 17 oraşe din ţară, printre care şi Constanţa şi patru din străinătate, în ţări precum Anglia, Franţa şi Germania. „Este timpul să devenim mai vizibili în ochii opiniei publice. Încet, încet, lumea începe să înţeleagă care este misiunea noastră, să privească cu alţi ochi „Părinţii de Îngeri” şi, prin alegerea unei locaţii deschise publicului larg, am dorit să le oferim tuturor posibilitatea să fie mai aproape de noi mai uşor”, a declarat fondatorul organizaţiei EMMA, Bianca Brad. Ea a spus că acest eveniment are o semnificaţie aparte, în special pentru părinţii care au pierdut un copil înainte de naştere, momentul înălţării baloanelor simbolizând despărţirea de micuţul pe care nu au apucat să-l vadă, să-l ţină în braţe, să-l cunoască. La Constanța, evenimentul este organizat duminică, la Statuia Libertății din parcul situat în apropierea Primăriei, începând cu ora 17,30.