Ziua Poliţiei Române, la Constanţa

Poliţia Română a sărbătorit, ieri, 188 de ani de la prima atestare documentară, din vremea domniei lui Dimitrie Ghica. Ziua de 25 martie a fost desemnată Ziua Poliţiei Române în urmă cu opt ani, prin articolul 50 din Legea nr. 218/23 aprilie 2002. Evenimentul a fost marcat şi de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), printr-o manifestare la care au fost invitaţi actorii Jean Constantin şi Ion Besoiu, comandantul Poliţiei Varna, Dimiter Dimitrov, reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Constanţa şi ai altor instituţii locale. Şeful IPJ Constanţa, cms. şef Aurelian Zaheu, a atras atenţia asupra valului de infracţiuni cu violenţă care s-a abătut asupra judeţului Constanţa în ultimul an. „Criza economică mondială produce nu doar şomaj şi sărăcie, ci şi o accelerată creştere şi diversificare a unor genuri de infracţiuni. S-au înmulţit atacurile armate asupra unor unităţi bancare şi case de schimb valutar, asupra factorilor poştali, precum şi tâlhăriile stradale. De aceea, consider că, în acest moment, este foarte important să suplimentăm numărul poliţiştilor care se află în stradă. Nu putem, însă, să ţinem sub control acest fenomen fără unele măsuri suplimentare de siguranţă din partea unităţilor care lucrează cu valori monetare şi fără sprijinul opiniei publice”, a declarat Zaheu.

Tot ieri, în semn de solidaritate cu cei 200 de poliţişti care au ieşit în stradă la Iaşi, liderii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) - filiala Constanţa au purtat, timp de două ore, banderole albe, în semn de protest faţă de subfinanţarea Poliţiei Române. „Ne-am săturat de promisiunile pe care guvernanţii le rostesc în gol, de minciunile pe care le tot auzim de ani buni. Acum am aflat că vor să ne schimbe uniformele, în condiţiile în care noi aducem de acasă hârtie pentru imprimantă, pixuri, calculatoare şi alte lucruri fără de care nu ne putem desfăşura activitatea aşa cum trebuie”, a declarat sinsp. George Caraivan, liderul SNPPC - filiala Constanţa.