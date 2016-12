„Ziua Porţilor Deschise” la instanţe şi Parchete

Ca în fiecare an, pe 25 octombrie, instanţele şi Parchetele din ţară sărbătoresc „Ziua Europeană a Justiţiei Civile”, singura zi din an în care publicul are acces în birourile judecătorilor şi procurorilor pentru a-i vedea cum lucrează. Manifestarea face parte din „Planul de acţiune pentru reforma sistemului judiciar”, care vrea să asigure transparenţa actului de justriţie. „Scopul acţiunii este de a face cunoscută activitatea instanţelor, de a-i familiariza pe justiţiabili cu modul de desfăşurare a procesului judiciar în cadrul mai larg al realizării unei educaţii juridice şi al realizării prevenţiei faptelor antisociale. Totodată se urmăreşte conştientizarea cetăţenilor că instanţele de judecată desfăşoară o activitate de interes public în folosul cetăţenilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Tribunalului Constanţa, judecător Lucian Lică. El a adăugat că au fost invitaţi la „Ziua Porţilor Deschise” elevii unor licee constănţene şi studenţii facultăţilor de Drept din Constanţa. Vizitatorii vor primi ghiduri de orientare juridică realizate de Consiliul Superior al Magistraturii. Acţiuni similare vor avea loc la toate instanţele şi Parchetele constănţene.