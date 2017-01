„Ziua Porţilor Deschise” la jandarmi

Veselie, haos şi multă distracţie. Aşa ar putea fi descrisă „Ziua Porţilor Deschise”, sărbătorită vineri, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa şi la Gruparea de Jandarmi Mobilă (GJM) „Tomis” Constanţa, cu ocazia împlinirii a 161 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române. Aproximativ 200 de copii au fost aduşi de educatoare şi de învăţătoare să vadă dotarea Jandarmeriei şi să asiste la o serie de exerciţii demonstrative. La IJJ Constanţa, opt jandarmi din cadrul Detaşamentului Mobil de Intervenţie au pregătit un moment demonstrativ de tehnici de autoapărare, care a stârnit aplauzele copiilor. A urmat apoi o demonstraţie de imobilizare a trei scandalagii, urmată de intervenţia a doi câini din dotarea IJJ Constanţa, care i-au pus la pământ pe infractori. Înainte de aceste momente, preşcolarii şi elevii au vizitat Sala Tradiţiilor şi au vizionat un film documentar despre Jandarmeria Română. Micii vizitatori au fost elevii grădiniţei Micul Univers Constanţa şi ai şcolilor Remus Opreanu din Constanţa, George Enescu din Năvodari, Noua Generaţie din Constanţa şi Kemal Ataturk din Medgidia.

Veteranul jandarmilor din al Doilea Război Mondial, cpt. (r) Ion Şerban, de 88 ani, prezent în fiecare an la „Ziua Jandarmeriei Române”, a fost ofiţer activ din 1941-1950, când a fost trecut în rezervă de „noua orânduire”. „Am păstrat legătura cu Jandarmeria pentru că este dragostea mea. Mi-a fost greu să renunţ la haina militară, m-am întrebat dacă haina civilă îmi va ţine la fel de cald. Am iubit şi iubesc încă Jandarmeria pentru că m-a învăţat ce înseamnă disciplina. Încă din şcoala militară am ştiut că voi fi jandarm”, a spus Ion Şerban. Aceleaşi manifestări au avut loc şi la sediul GJM „Tomis”, unde au participat peste 100 de copii. Cu această ocazie, 50 de jandarmi au primit diplome de merit. În cadrul manifestării a fost prezentat un exerciţiu demonstrativ în care jandarmii au reuşit anihilarea unor traficanţi de persoane.