Ziua Porţilor Deschise la Şcoala Militară de Maiştri

Câteva zeci de elevi de liceu şi şcoală generală au vizitat, ieri dimineaţă, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, în cadrul activităţii „Ziua Porţilor Deschise“. „Este un eveniment pe care urmărim să îl organizăm de cel puţin trei ori pe an. În 2008 am constatat, cu stupoare, că şcoala de maiştri era foarte puţin cunoscută în Constanţa. De atunci am încheiat mai multe protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ din judeţul Constanţa şi încercăm să atragem cât mai mulţi tineri. Împreună cu colegii mei am încercat să participăm la cât mai multe acţiuni de promovare pentru a face cunoscută această şcoală. Am participat la acţiuni de promovare şi în alte locatităţi din ţară. Anul acesta am mers în judeţul Caraş - Severin. Vrem să oferim tinerilor o variantă viabilă. Am avut şi avem oameni din cele mai îndepărtate zone ale ţării. În ultima vreme, aria s-a mai restrâns, probabil din cauza distanţei. Tinerii vor să fie mai aproape de casă şi caută alte alternative“, a declarat cdor. Marian Bardan, comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“. Aşa cum era de aşteptat, indiferent de vârstă, elevii care au vizitat, ieri, şcoala de maiştri au apreciat cel mai mult sala „Armament“. „Am văzut cum funcţionează tunul automat şi cum sunt făcute gloanţele. Toate mi se par mult mai mari decât ce am văzut în filme. Mi-au plăcut foarte mult“, a declarat Mircea Adrian, elev în clasa a XII-a. „Mă interesează foarte mult. Tatăl meu lucrează aici, iar mai mult ca sigur o să urmez şi eu cursurile acestei şcoli. Este ca o tradiţie“, a menţionat Ene Daniel.

ADMITERE. Reprezentanţii şcolii spun că concursul de admitere se va organiza în perioada 24 iulie - 5 august. Recrutarea şi selecţia pentru admiterea la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa se organizează şi la sediul şcolii, începând cu data de 25 martie, până la data de 22 iulie. Pentru anul 2011, Şcoala Militară de Maiştri va scoate la concurs un număr de 40 de locuri, din care 36 pentru băieţi şi 4 pentru fete. Concursul va fi comun pentru toate cele 40 de locuri.