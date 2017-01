Ziua Profesorului Turc, serbată pentru prima dată la Constanţa

Comisia de învăţămînt a Uniunii Democrate Turce din România marchează în fiecare an, pe 24 noiembrie, “Ziua Profesorului Turc”. Evenimentul are ca scop intensificarea schimbului de experienţă între profesorii care predau limba turcă, etnicii turci şi tătari, dar şi stimularea formatorilor de caractere. În Turcia, “Ziua Profesorului” este sărbătorită din 1981, cînd preşedintele Kenan Evren a decis ca data de 24 noiembrie să fie celebrată, la nivel naţional, în semn de preţuire pentru cadrele didactice. “În urmă cu 26 de ani, Kemal Ataturk a fost declarat postmortem cel mai mare profesor turc. Pînă în 1928, în Turcia, se folosea alfabetul arab, însă Mustafa Kemal Ataturk a fost cel care a făcut reforma în învăţămînt şi a introdus alfabetul latin. A dat importanţă cadrelor didactice şi activităţii acestora, a influenţat înfiinţarea de şcoli şi a introdus orele de consiliere cu părinţii, pentru a-i determina pe aceştia să îşi lase copiii la şcoală”, a declarat preşedintele Comisiei de Învăţămînt din cadrul UDTR, Vildan Bormambet. Organizatorii evenimentului susţin că este important ca profesorii de limba turcă să fie stimulaţi şi să relaţioneze cît mai des între ei, deoarece sînt cei care asigură noilor generaţii continuitatea comunicării în limba maternă. “Ziua Profesorului turc” a fost serbată, sîmbătă, pentru prima dată la Constanţa. “Din 2004 organizăm această activitate la Medgidia, însă am decis că este cazul să organizăm întîlniri şi la Constanţa pentru că aici sînt foarte multe cadre didactice, în jur de 100, care predau limba turcă”, a declarat Bermambet. Profesorii au luat parte la o serie de comunicări pe tema importanţei predării în limba turcă, iar celor care au contribuit la promovarea învăţămîntului turc le-au fost oferite diplome de onoare.