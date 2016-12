Ziua Recoltei la Cumpăna, la a 7-a ediţie

Locuitorii comunei Cumpăna s-au adunat, sîmbătă, pe stadionul din localitate, pentru a participa la deschiderea ceremoniilor dedicate Zilelor comunei şi Zilei Recoltei, ajunsă la cea de-a 7-a ediţie. Ca în fiecare an, primarul comunei, Mariana Gîju, a reuşit să aducă la sărbătoarea comunei primari de prin toate colţurile ţării, precum şi altţi invitaţi. La manifestarea de sîmbătă au participat şi primarii din Dobrichka şi Polskz Trambesh, din Bulgaria. Chiar dacă vremea nu a fost tocmai prielnică, ploaia măruntă nu i-a împiedicat pe locuitori să participe la sărbătoarea comunei. Anul acesta, primarul Mariana Gîju a pregătit ceva nou, deschizînd manifestările cu o paradă a ansamblurilor populare din 12 judeţe ale României, urmată de o vizită a oficialităţilor la standurile amenajate. „Avem bucuria de a avea alături de noi 52 de producători agricoli, crescători de animale, legumicultori, producători de seminţe, pomicultori şi florari, dar şi meşteri în ceramică şi lemn. Tot ceea ce înseamnă agricultură în judeţul Constanţa este reprezentată aici, la Cumpăna”, a declarat Mariana Gîju. Prezent la deschiderea manifestărilor, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir, a declarat că: „Fiind la a 7-a ediţie, pot spune că deja, în comuna Cumpăna, este o tradiţie această sătrbătoare. Trebuie să îi felicit atît pe primarul Mariana Gîju cît şi pe consilierii locali pentru că organizează o astfel de manifestare. Eu cred că este o zi importantă pentru comună, o zi de sărbătoare, de împlinire şi de mulţumire pentru munca pe care au depus-o pe parcursul unui an”. Tot sîmbătă, Mariana Gîju a premiat 28 de familii care fac cinste comunei. „Am avut bucuria de a participa şi la tragerea la sorţi pentru cele 64 de apartamente ANL pe care le vor primi tinerii din comună cu vîrste între 18 şi 35 de ani. M-am bucurat pentru că am văzut acea expresie de uşurare a celor care au fost traşi la sorţi. Vreau să spun că am fost chiar mai emoţionată ca ei”, a adăugat Mariana Gîju. În cele două zile de sărbătoare, pe scena amplasată pe stadionul din localitate au evoluat cele 12 ansambluri participante la deschidere. Sîmbătă seara, tinerii din comună au participat la discoteca în aer liber organizată de autoritatea locală, fiind fascinaţi de focul de artifici de la miezul nopţii de sîmbătă spre duminică.