„Ziua Rusiei” marcată, la Constanţa, prin manifestări culturale

Federaţia Rusă sărbătoreşte, pe data de 12 iunie, „Ziua Rusiei”. La Constanţa, Comunitatea Ruşilor-Lipoveni din România, în colaborare cu Administraţia oraşului şi judeţului organizează, pe data de 10 iunie, o serie de manifestări culturale dedicate evenimentului aniversat. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa, Victor Demin, a vorbit despre însemnătatea acestei zile şi modalităţile de promovare a acestei sărbători naţionale în rîndul tinerilor.

Rep.:Cînd a fost proclamată „Ziua Rusiei”?

Victor Demin: „Ziua Rusiei” este o sărbătoare relativ nouă. A fost declarată în anul 1994, ca urmare a adoptării de către parlament, în 1990, a Declaraţiei Suveranităţii de Stat a Rusiei. Denumirea actuală a zilei naţionale datează din 2002.

Rep.: Cum se sărbătoreşte, în prezent, „Ziua Rusiei”?

V.D.: Aceasta reprezintă cea mai importantă sărbătoare naţională. Se sărbătoreşte cu fast pe tot teritoriul ţării şi în străinătate, peste tot unde locuiesc ruşi. Putem găsi multe trăsături în comun, dacă comparăm sărbătoarea naţională a fiecărei ţări. Peste tot avem manifestări oficiale în timpul cărora marcăm realizările importante obţinute de naţiune, cetăţenii noştrii cu merite deosebite în dezvoltarea ţării sînt decoraţi cu ordine. Se organizează multe evenimente culturale, concerte, manifestări sportive, parade, întîlniri ale prietenilor, rudelor şi cunoscuţilor. Luînd în considerare că este vară, mulţi merg la grătar, ies din oraş, fac plimbări în aer liber.

Rep.: Ce manifestări culturale sînt organizate la Constanţa cu acest prilej?

V.D. Aş dori să subliniez cu mare plăcere şi satisfacţie că pe data de 10 iunie, prima dată la Constanţa, va avea loc sărbătoarea „Ziua Rusiei”. Programul manifestărilor presupune deschiderea oficială a expoziţiei de obiecte culturale la Teatrul Naţional Constanţa, vor fi rostite discursurile reprezentanţilor municipiului şi ai judeţului, precum şi ai oaspeţilor din Bucureşti şi va avea loc concertul ansamblurilor folclorice ale ruşilor-lipoveni din Dobrogea. Seara, pe faleza oraşului, vor avea loc o paradă şi concertul participanţilor. Sperăm ca această sărbătoare să fie interesantă pentru constănţeni. Folosind această posibilitate, aş dori să îi felicit, de „Ziua Rusiei”, pe toţi ruşii care locuiesc în districtul nostru consular şi să le urez tuturor prietenilor şi partenerilor noştri din România mult sănătate, succese şi fericire.

Rep.: Mai respectă tinerii ruşi însemnătatea acestei sărbători naţionale?

V.D.: Tinerii din ziua de azi nu prea au timp să ia în considerare însemnătatea unor sărbători. Tinerii ruşi ştiu că sărbătoarea reprezintă o zi importantă în viaţa ţării, făcînd o asociere cu libertăţile democratice şi transformările serioase în stilul lor de viaţă şi în economie. Aş vrea să menţionez un lucru care apare mult mai des în ultimii ani. Din an în an, sărbătoarea are mai puţine amprente politice şi joacă rolul de unire a oamenilor şi nu a despărţirii lor.