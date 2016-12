Ziua şi… explozia de butelie!

La doar două zile după ce 20 de apartamente dintr-un bloc din Medgidia au fost devastate în urma unei deflagraţii, pompierii constănţeni au fost puşi din nou în alertă din cauza unui incident similar. De data aceasta, o butelie a explodat într-un apartament situat la etajul 3 al unui imobil de pe strada Melodiei, din municipiul Constanţa. Speriaţi că ar putea avea aceeaşi soartă ca locatarii clădirii din Medgidia, oamenii au fugit în stradă de frică să nu ardă de vii, unii dintre ei mărturisind că au fost la un pas să sară pe geam. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ au precizat că apelul de urgenţă prin 112 a fost primit în jurul orei 11.00 şi că în ajutor au fost trimise imediat mai multe echipaje de pompieri şi ambulanţe. Din fericire, deflagraţia a avut o mică amploare şi nu a fost urmată de incendiu. „Eu sunt din scara vecină, dar stau perete în perete cu apartamentul în care a avut loc explozia. Am auzit o bubuitură puternică, iar blocul s-a clătinat. Nu credeam că o butelie poate să fie atât de periculoasă. Nu m-am speriat, dar mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva grav“, a povestit George David. Alţi vecini, însă, nu au fost atât de liniştiţi. „S-a auzit rău de tot, am crezut că este cutremur. Eu stau la etajul 1, iar explozia a fost la etajul 3. Când am ieşit pe scară am văzut geamuri sparte şi am mai apucat să văd că vecinul nu mai are uşă. Sunt bolnavă cu inima, am luat pastilele, m-am speriat foarte tare... am vrut să sar pe geam. Când am ajuns afară, am aflat că a explodat o butelie. Cred că am avut noroc că era puţin gaz în butelie, că altfel era vai de noi“, a povestit, încă în stare de şoc, Floarea Uianu.

NEGLIJENŢĂ Pompierii spun că explozia a distrus apartamentul în cauză. „În momentul în care am ajuns, am constatat că butelia era deschisă. S-a acumulat mult gaz în interiorul apartamentului, iar în urma unei simple scântei s-a produs explozia. Victima a aprins lumina sau a folosit un chibrit”, a declarat căpitanul George Nicolae, din cadrul ISU „Dobrogea“. Din cercetările efectuate, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 57 de ani rănit în urma deflagraţiei locuia împreună cu fiica lui, ginerele şi cei doi copii ai acestora. Victima a suferit un traumatism cranian deschis şi a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Celelalte persoane care se aflau în casă au scăpat nevătămate. Pompierii trag un semnal de alarmă asupra pericolului la care se expun cei care nu respectă o serie de reguli simple în ceea ce priveşte manipularea buteliilor. Militarii spun că este interzisă folosirea buteliilor fără regulatoare de presiune sau în altă poziţie decât cea verticală. În acelaşi timp, pompierii spun că buteliile nu trebuie încălzite cu apă caldă, cu abur sau cu flacără, pentru creşterea presiunii gazului.