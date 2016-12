"Ziua Star Wars", sărbătorită pentru prima dată şi în România, pe 4 mai

"Ziua Star Wars", în care fanii celebrează toate lucrurile ce formează universul "Războiul Stelelor/ Star Wars", va fi sărbătorită pentru prima dată şi în România, pe 4 mai, între orele 15.00 şi 20.00, la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City din Bucureşti. Potrivit unui comunicat al The Walt Disney Company, 4 mai este ziua pe care fanii "Star Wars" au ales-o pentru a celebra toate lucrurile care formează universul francizei. Fanii din întreaga lume sărbătoresc această zi fie prin postarea de conținut cu și despre "Star Wars" în social media, fie organizând petreceri de vizionare a seriei "Star Wars", îmbrăcând costume și haine "Star Wars" şi îmbogățindu-și colecția de produse "Star Wars". Totodată, anul acesta, pentru prima dată în România, va fi sărbătorită activ "Ziua Star Wars", prin acţiuni dedicate. Astfel, toţi fanii, mai mici şi mai mari, sunt aşteptaţi luni, 4 mai, de la ora 15.00 până la ora 20.00, la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City, pentru a sărbători împreună "Ziua Star Wars". În foaierul cinematografului va fi amenajată o zonă cu scenă unde trei cavaleri Jedi vor face antrenamente cu copiii. Totodată, vor fi o zonă în care fanii Lego din asociaţia Brickenburg vor construi o machetă cu universul "Star Wars", dar şi alte activităţi dedicate copiilor, au declarat reprezentanţii Disney. În anul 1978, fanii au inventat un joc de cuvinte pornind de la clasicul slogan "Star Wars" "May the Force Be With You" ("Forța să fie cu tine"): "May the Fourth Be With You". Deși inițial fanii din SUA au invocat această expresie ca urare în ziua de 4 iulie, anul următor data a fost restabilită pentru 4 mai, ca urmare a publicării unei pagini de publicitate în ziarul The London Evening News, care conținea un mesaj de felicitare adresat primei femei britanice în funcția de prim-ministru, Margaret Thatcher, pentru câștigarea alegerilor chiar pe 4 mai 1979: "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations!".