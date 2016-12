Ziua surprizelor la Trofeul Mamaia Idu la tenis

A doua zi a celui mai puternic turneu de tenis organizat în această vară pe litoral, prima ediţie a BCR Futures Circuit - Trofeul Mamaia Idu, întrecere rezervată senioarelor, cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari, care are loc la Baza sportivă “Tenis Club Idu”, situată pe malul Lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, a adus numeroase surprize pe tabloul de simplu. Astfel, principala favorită a competiţiei, Alexandra Cadanţu (149 WTA), a pierdut, surprinzăto,r în faţa unei anonime din Spania, Garbine Blanco Muguruza (346 WTA). Venită de la New York, unde a jucat în calificări la US Open, Candaţu a jucat un singur set la adevărata sa valoare, prea puţin pentru a trece în turul secund. Nici franţuzoaica Serverine Beltrame (238 WTA, fav. nr. 3), jucătoare care a trecut prin Top 100 mondial, nu a confirmat aşteptările, cedând în disputa cu Viktoria Kutuzova (Ucraina, 768 WTA), jucătoare venită din calificări. O fostă mare speranţă a tenisului românesc, Raluca Olaru (266 WTA, fav. nr. 5) a dezamăgit şi ea, cedând în runda inaugurală în faţa unei cvasinecunoscute din Spania, Ines Ferrer-Suarez (333 WTA). O altă surpriză a fost produsă de Patricia Tig, o jucătoare din România venită din calificări şi aflată la prima întrecere din carieră, care a trecut de Anne Schaefer (Germania, 336 WTA). În schimb, Elena Bogdan (175 WTA, fav. nr. 2) nu a lăsat loc de surprize, trecând clar de rusoaica Ksenia Lykina (475 WTA).

Rezultate înregistrate ieri: Garbine Blanco Muguruza (Spania) - Alexandra Cadanţu 6-3, 2-6, 6-2, Eva Fernandez-Brugues (Spania) - Ivonne Cavalle-Remeirs (Spania) 4-6, 6-0, 6-4, Viktoria Kutuzova (Ucraina) - Serverine Beltrame (Franţa) 6-1, 6-0, Diana Marcu - Victoria Muntean (Franţa) 1-6, 6-1, 7-6, Sofia Shapatava (Georgia) - Zuzana Luknarova (Slovacia) 7-5, 3-6, 6-4, Darija Jurak (Croaţia) - Cristina Adamescu 6-2, 6-2, Andreea Văideanu - Ionela Iova 6-1, 6-2, Ines Ferrer-Suarez (Spania) - Raluca Olaru 6-4, 6-3; Gioia Barbieri (Italia) - Diana Enache 6-3, 6-1, Patricia Tig - Anne Schaefer (Germania) 7-5, 6-2, Elena Bogdan - Ksenia Lykina (Rusia) 6-3, 6-0.