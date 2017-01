Ziua Unităţii Germane, sărbătorită la Constanţa

Cu ocazia Zilei Unităţii Germane, Forumul Democrat al Germanilor Constanţa a organizat, sîmbătă, o evocare a comunităţii germane, la care au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai Universităţii “Ovidius” Constanţa, oameni de afaceri germani, reprezentanţi ai celorlalte minorităţi din oraş, oficialităţi locale. “În cadrul manifestării vom discuta despre situaţia actuală şi despre relaţiile de colaborare româno-germane. Discuţiile sînt urmate de o recepţie. Ziua Unităţii Germane se sărbătoreşte în mod normal pe 3 octombrie, dar noi am decis să o celebrăm sîmbătă, pentru a putea conta pe o prezenţă masivă”, a declarat preşedintele Forumului Democrat al Germanilor, ing. Rastatter Walter. La rîndul său, profesorul universitar al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, Valentin Ciorbea, care s-a declarat un apropiat al comunităţii germane din Constanţa, a declarat că Ziua Unităţii Germane este o zi importantă pentru întreaga ţară, deoarece istoria românilor este strîns legată de cea a Germaniei. “Trebuie să ne aducem aminte că primul rege al României moderne a venit din Germania. În plus, în 1840, în Dobrogea s-au pus bazele primelor comunităţi de germani la Tulcea, Mihail Kogălniceanu de Constanţa, Tariverde, Cobadin etc. Astăzi, Germania este al doilea partener al ţării noastre în activităţile comerciale”, a declarat Valentin Ciorbea. O altă mare realizare a coloniştilor germani din Dobrogea a fost datată în 1861, cînd sultanul Abdul Medsid a emis actul care autoriza construirea Bisericii Atmagea, prima biserică germană din Dobrogea. Prima aşezare din Dobrogea în care s-a format un cartier german a fost Malcoci, unde s-au stabilit mai multe familii tinere de origine catolică, plecate din satele din sudul Bucovinei.