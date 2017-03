Ziua „Zero discriminare“ - apel de a promova și sărbători diversitatea

Ziua ''Zero discriminare'' este marcată în fiecare an, începând din 2014, la 1 martie, la inițiativa UNAIDS - Programul Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA. Această campanie se dorește a fi un apel adresat oamenilor de pretutindeni de a promova și sărbători diversitatea, toleranța și incluziunea și de a acționa împreună pentru a pune capăt discriminării. Numeroase organizații promovează activ această cauză prin diferite activități, pentru a evidenția dreptul oricui de a trăi în deplină demnitate, indiferent de vârstă, gen, orientare sexuală, naționalitate, etnie, culoare a pielii, profesie, educație și credință. În 2017, de 1 martie - Ziua ''Zero discriminare'', UNAIDS îi îndeamnă pe toți să vorbească, să atragă atenția asupra temei ''zero discriminare'', arată un comunicat de presă al UNAIDS pe site-ul www.unaids.org. Ziua ''Zero discriminare'' este o oportunitate de a evidenția modul în care fiecare poate fi parte a transformării, în care fiecare poate lua poziție pentru o societate echitabilă și justă.

Pentru 2017 UNAIDS face apel la ''zero discriminare'' în structurile din domeniul îngrijirii sănătății. Dreptul la sănătate este un drept fundamental al omului care include accesul la servicii de îngrijire a sănătății accesibile, în timp util și de calitate pentru toți. Cu toate acestea, discriminarea continuă să fie larg răspândită în structurile de îngrijire a sănătății, creând o barieră serioasă pentru accesul la serviciile privind HIV. Eradicarea SIDA până în anul 2030 este o parte integrantă a obiectivelor de dezvoltare durabilă care au fost adoptate în unanimitate de către statele membre ale Organizației Națiunilor Unite în 2015.

Printre acestea se numără reducerea numărului de noi infecții cu HIV la mai puțin de 500.000 până în 2020, reducerea deceselor asociate cu SIDA la mai puțin de 500.000 până în 2020, precum și eliminarea stigmatizării și a discriminării legate de HIV până în 2020.