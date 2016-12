Zona de agrement, în plină dezvoltare

Una dintre oportunităţile de dezvoltare în mediul rural este atragerea turiştilor. Condiţia obligatorie este ca autorităţile locale să le ofere turiştilor motive să viziteze o anumită zonă. În judeţul Constanţa există multe zone care ar putea atrage un număr mare de turişti dacă autorităţile locale ar avea suficienţi bani pentru a investi mai mult în atracţiile turistice. Comuna Seimeni este una dintre zonele cu posibilităţi multiple pentru dezvoltare turistică pentru că este aşezată pe unul din malurile Dunării. Primăria a profitat de aşezarea geografică a localităţii Seimeni şi, în 2000, a lotizat cinci hectare, în terenuri de 400 şi 500 de metri pătraţi, pentru a putea fi concesionate pe o perioadă de 49 de ani. „Pământul din zonă nu era productiv şi singura variantă de a obţine un profit era amenajarea unei zone turistice. Am iniţiat lotizarea pentru ca oamenii cu bani să poată construi case de vacanţă în Seimeni. Iniţiativa a fost un succes pentru că din 2000, de când am organizat licitaţia şi s-au acordat aprox. 20 de loturi de teren, s-au construit cinci cabane. Zona am denumit-o Balta Troina”, a declarat edilul din Seimeni. Din cauza crizei economice începute în 2008, oamenii de afaceri au fost mai rezervaţi cu investiţiile şi din acest motiv au rămas neacordate aprox. 25 de loturi. Însă edilul e optimist că se vor ivi doritori cu dare de mână care vor să-şi construiască o casă de vacanţă pe malul Dunării. „Sunt sigur că şi celelalte loturi vor fi concesionate şi se vor construi şi alte case de vacanţă în Balta Troina”, a mai spus Blaj.