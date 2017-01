Zona de nord a Constanţei, fără apă

Reprezentanţii SC RAJA SA Constanţa anunţă că va fi întreruptă furnizarea apei astăzi, între orele 8.30 şi 21.00, ca urmare a executării unor lucrări de deviere a conductei de apă Dn 500 mm PEHD situată în zona Carrefour, de pe DN 2A. Sunt afectaţi consumatorii din municipiul Constanţa, din zonele Tomis Plus, zona Carrefour, SC Elvila, Pomacost, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, precum şi cei din perimetrul delimitat de bulevardul Tomis, Soveja, Adamclisi, Dobrilă Eugeniu şi Aleea Hortensiei. În aceeaşi situaţie sunt şi constănţenii care locuiesc în perimetrul delimitat de bulevardul Tomis, Poporului, Barbu St. Delavrancea, Farului, precum şi consumatorii de pe bulevardul Tomis, între bulevardul A. Lăpuşneanu şi strada Petru Vulcan. De asemenea, vor fi afectate punctele termice 45, 102, 103, 104, 120, 121, 146, 147. Tot pentru executarea unor lucrări de deviere a conductei de apă Dn 800 mm PREMO, situată în zona Carrefour, de pe DN 2A, SC RAJA Constanţa va întrerupe furnizarea apei în zilele de 19, 20 şi 21 octombrie. Pe 19 octombrie 2011, între orele 8,30 şi 17,00, vor fi afectaţi consumatorii din oraşul Ovidiu, cartierul constănţean Palazu Mare, Spitalul TBC, Spitalul de Psihiatrie, Tomis Plus, Carrefour, EX Elvila, Cardinal Motors, Shell, Pomacost, Auto Como, Auto Group, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, perimetrul delimitat de bulevardul Tomis, Soveja, Adamclisi, Dobrilă Eugeniu şi aleea Hortensiei, perimetrul delimitat de bulevardul Tomis, Poporului, Barbu St. Delavrancea şi Farului. Vor mai fi afectaţi consumatorii de pe bulevardul Tomis, între bulevardul Al. Lăpuşneanu şi strada Petru Vulcan, şi punctele termice 45, 102, 103, 104, 120, 121, 146, 147. Începând cu 19 octombrie, ora 8.30, până în ziua de 21 octombrie, ora 12.00, vor fi afectaţi consumatorii din cartierul Boreal.