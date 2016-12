Zona dintre Ciocîrlia şi Lanurile, curăţată după moartea mai multor cîini

În urmă cu un an, pe drumul judeţean dintre Ciocîrlia şi Lanurile, a avut loc un nefericit accident rutier, în urma căruia s-a răsturnat o autocisternă ce transporta bitum. În urma accidentului, bitumul din cisterna răsturnată a fost împrăştiat pe cîmp. Directorul Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP), Adrian Gâmbuţeanu, a declarat că, luni, s-a intervenit în zonă pentru a se îndepărta bitumul deversat. „Informaţiile apărute în presă nu au fost prezentate aşa cum ar fi trebuit. În primul rînd, RAJDP nu a mai intervenit în respectiva zonă. Am făcut cercetări şi am aflat despre accidentul de anul trecut în urma căruia s-a deversat bitum. Normal, în respectiva zonă, trebuiau să intervină autorităţile locale sprijinite de instituţiile abilitate şi să cureţe zona. Pentru a înlătura aşa-zisul pericol, am intervenit de urgenţă şi am curăţat zona, folosind pentru neutralizare pămînt vegetal. Cele două camioane de bitum pe care le-am ridicat de la faţa locului au fost depozitate în secţia de la Topraisar. În continuare, vom face cercetări pentru a vedea care este vinovatul pentru această situaţie, în vederea recuperării sumelor cheltuite pentru curăţarea zonei“, a declarat Adrian Gâmbuţeanu. Mai multe posturi de televiziune au difuzat, zilele trecute, un material potrivit căruia angajaţii de la Drumuri au aruncat smoală pe marginea drumului, iar în aceasta s-au prins mai mulţi cîini, care au murit.