Zona Euro ar putea depăşi criza în următorii trei ani

Zona Euro poate depăşi criza datoriilor în următorii trei ani, apreciază Klaus Regling, şeful Mecanismului European de Stabilitate (MES), într-un interviu pentru publicaţia germană ”Focus”. ”Deja s-au făcut progrese semnificative. Mai trebuie să treacă doi sau trei ani şi deficitul bugetului statelor membre din Zona Euro va fi sub 3% din PIB (Produsul Intern Brut)”, a declarat Regling, subliniind că premierul italian, Mario Monti, are un mare merit în stabilizarea situaţiei din Zona Euro, graţie reformelor derulate eficient. În acelaşi timp, germanul Klaus Regling şi-a exprimat temerea că o schimbare a premierului Italiei ar putea reduce la zero toate aceste succese. La 8 decembrie, fostul premier Silvio Berlusconi a declarat că este dispus să conducă personal partidul Poporul Libertăţii, de centru-dreapta, la alegerile din 10 martie 2013, în timp ce tehnocratul Mario Monti a anunţat că se va retrage din fruntea Guvernului italian. Între timp, Il Cavaliere s-a arătat dispus să se retragă, dacă Monti se va înscrie în campania pentru alegerile legislative.

Pe de altă parte, Erkki Liikanen, oficial al Băncii Centrale Europene, evidenţiază deteriorarea situaţiei economice din UE. ”Nu este vorba doar despre ţările îndatorate din sudul Europei, ci despre întreaga Zonă Euro”, explică Liikanen, într-un interviu acordat ziarului german ”Die Welt am Sonntag”. La 6 decembrie a.c., BCE a prognozat că anul viitor, Zona Euro se va confrunta cu recesiunea. Se aşteaptă ca PIB-ul uniunii monetare să scadă cu 0,3-0,9%.