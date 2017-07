Zona zoster sporește riscul de criză cardiacă și AVC

Pacienții care suferă de zona zoster prezintă un risc considerabil mai mare de a suferi o criză cardiacă sau un accident vascular cerebral (AVC), au anunțat, luni, cercetători sud-coreeni, citați de AFP.

Studiul lor a stabilit că persoanele care au zona zoster se confruntă cu un risc cu 41% mai mare de a suferi din cauza unei probleme cardiovasculare, în comparație cu pacienții de aceeași vârstă cu ei, dar care nu suferă de această maladie infecțioasă dureroasă. Riscul de a suferi o criză cardiacă crește cu 59% la pacienții suferind de zona zoster și cu 35% în privința posibilității de a suferi un AVC, precizează autorii acestui studiu apărut în revista americană „Journal of the American College of Cardiology“. Rezultând din reactivarea virusului varicelei, zona zoster este caracterizată prin apariția unor vezicule cutanate aflate la terminațiile nervilor și poate să provoace dureri puternice.

În cursul primului an după infectare, riscul cardiovascular este cel mai ridicat, afirmă cercetătorii sud-coreeni, care au stabilit, de asemenea, că probabilitatea de a suferi un AVC este mai ridicată la pacienții cu vârste mai mici de 40 de ani. Cercetătorii asiatici, care au monitorizat 519.880 de persoane între anii 2003 și 2013, recunosc totuși că nu au reușit să explice legătura dintre zona zoster și riscul sporit de tulburări cardiovasculare. "Deși aceste descoperiri necesită desfășurarea unor cercetări mai amănunțite despre mecanismul aflat în spatele faptului că pacienții care suferă de zona zoster prezintă riscuri mai mari de a suferi o criză cardiacă și un AVC, este important ca medicii care îi tratează pe acești pacienți să îi informeze deja imediat în legătură cu aceste riscuri sporite", a declarat Sung-Han Kim, coordonatorul departamentului de boli infecțioase de la Asan Medical Center din Seul, principalul autor al studiului.

Există un vaccin împotriva zonei zoster. Aproape un american din trei suferă de această maladie, potrivit statisticilor oficiale furnizate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite.