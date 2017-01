Zonele unde se cultivă porumb modificat genetic, secrete

Organizaţia nonguvernamentală de mediu “Agent Green” a depus la Curtea de Apel Bucureşti două cereri de chemare în judecată pentru Ministerul Agriculturii şi Agenţia Naţională de Protecţia Mediului (ANPM), după ce instituţiile au refuzat să publice zonele unde se cultivă porumb modificat genetic. “Agent Green” a solicitat instanţei pronunţarea unei hotărîri prin care să dispună obligarea instituţiilor pîrîte la desecretizarea Registrului naţional al cultivatorilor de organisme modificate genetic (OMG) şi la suportarea cheltuielilor de judecată, se arată într-un comunicat. De asemenea, organizaţia cere amendarea conducerilor ministerului şi al ANPM cu 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întîrziere a executării deciziei justiţiei. “De trei ani, autorităţile refuză să publice Registrul naţional al cultivatorilor de plante modificate genetic. Întîi au aruncat această responsabilitate de la unii la alţii. Jucau un fel de ping-pong cu răbdarea noastră. Am insistat şi în acest an s-au decis să recunoască faptul că doresc să ţină în secret aceste registre cu locaţiile culturilor OMG pe anii 2007-2009”, a spus preşedintele “Agent Green”, Gabriel Păun. În UE există precedente similare. În Franţa, Pierre Azelvandre a ajuns să se judece la Consiliul de Stat - cea mai înaltă instanţă - pentru desecretizarea zonelor unde se cultivă OMG, iar soluţia finală a venit de la Curtea Europeană de Justiţie, care a dat dreptate reclamantului. “Între timp, cultivarea porumbului MON810 a fost interzisă în Franţa. La fel şi în Germania, Austria, Ungaria, Luxemburg şi Grecia. Secretizarea locaţiilor unde există culturi MG - modificate genetic - încalcă atît dreptul publicului la accesul informaţiilor privind mediul garantat de Convenţia de la Aarhus (semnată şi ratificată şi de România), cît şi Directiva Europeană”, mai arată “Agent Green”. Reprezentanţii organizaţiei susţin că refuzul expres al ministerului pune fermierii şi consumatorii în imposibilitatea de a se proteja de OMG.

• Ministerul Agriculturii spune că nu are asemenea obligaţii

Ministerul Agriculturii susţine că nu are obligaţia legală să publice suprafeţele cultivate cu porumb modificat genetic. Directorul general al Direcţiei generale de politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii, Daniel Botănoiu, a declarat că, potrivit legislaţiei în vigoare, Ministerul Agriculturii este obligat să furnizeze datele legate de localizarea culturilor cu porumb modificat genetic doar ANPM, Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). “Doar celor trei instituţii sîntem obligaţi să le furnizăm aceste date pentru a permite efectuarea controalelor specifice. În rest, dacă altcineva solicită aceste informaţii, ele pot fi făcute publice doar dacă ANPM consideră solicitarea motivată”, a explicat Botănoiu. În plus, acesta a explicat că păstrarea confidenţialităţii acestor date este motivată şi de dorinţa de a proteja cultivatorii. “Dacă am furniza aceste informaţii, am putea păţi şi noi ca în Franţa, unde culturile au fost tăiate, iar, cel mai sigur, păgubiţii ar cere Ministerului Agriculturii despăgubiri”, a mai spus Botănoiu. Potrivit directorului general al Direcţiei generale de politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii, în 2009, au fost cultivate 3.243,5 hectare de porumb modificat genetic.