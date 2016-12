Zoran Kurtes vrea continuitate în rezultate

Dincolo de realizările personale ale jucătorilor, de emoţiile finalurilor incendiare şi de bucuriile rezultatelor ce aduc cinste handbalului românesc şi în special celui constănţean, stă de cele mai multe ori antrenorul. De inspiraţia acestuia, de modul în care ştie să-şi motiveze jucătorii şi să-i pregătească, mai ales psihic, înaintea oricărei partide, depinde în mare măsură soarta jocului. Două dintre cele mai importante personaje ale disputei dintre Pevafersa Valladolid şi HCM Constanţa, din etapa a 8-a a Ligii Campionilor, au fost fără îndoială, cei doi tehnicieni: Zoran Kurtes şi Juan Carlos Pastor. Cei doi tacticieni au reuşit şi de această dată să-şi mute cu precizie “piesele“ pe tabla de joc, la final rezultând o remiză echitabilă. Una mult mai preţioasă însă pentru HCM decât pentru Valladolid, formaţia constănţeană fiind cea care pleca cu şansa a doua. HCM era considerată victimă sigură de către “specialişti“ înaintea disputei. Un mare merit în creşterea valorică a echipei noastre o are, trebuie să recunoaştem, şi antrenorul Zoran Kurtes. Apreciat, dar şi criticat de unii pentru constanţa de a persista în anumite idei şi formule de joc, Zoran Kurtes a demonstrat şi la Valladolid că merită întreg respectul suporterilor constănţeni în urma rezultatelor obţinute în actuala ediţie a Ligii Campionilor, a titlului de campioană cucerit anul trecut, a parcursului din sezonul precedent al Cupei Cupelor şi a posibilităţii de a aduce la Constanţa un nou titlu naţional în acest an. „Am reuşit rezultate foarte bune şi la echipele pe care le-am antrenat în trecut. Am jucat în semifinalele City Cup în 2000 (n.r - cu Sintelon) sau în optimile de finală ale Ligii Campionilor (n.r- cu Pick Szeged), dar de fiecare dată am fost eliminat de Valladolid. Constanţa trece printr-o perioadă foarte bună în ultimul an, s-a muncit mult şi s-au reuşit astfel rezultate pe măsură. Avem un lot tânăr, cu jucători care cresc de la meci la meci şi care au acumulat multă experienţă într-un timp relativ scurt. Cu un astfel de lot HCM poate ajunge departe în sezoanele viitoare ale cupelor europene, însă totul va depinde şi de modul cum se va trece peste criza financiară. Vom avea nevoie de multă muncă în continuare, de multă seriozitate pentru că altfel nu avem nicio şansă să ne îndeplinim obiectivele. Noi deja am uitat de partida de la Valladolid şi toate gândurile le avem îndreptate spre jocul de la Reşiţa. Trebuie să avem continuitate în rezultate, acest lucru diferenţiază o echipă mare de celelalte“, a declarat Zoran Kurtes. După drumul obositor pe ruta Valadolid - Madrid - Bucureşti - Timişoara, HCM Constanţa a efectuat ieri după-amiază un prim antrenament la Timişoara, iar în această dimineaţă va pleca spre Reşiţa. Mâine, de la ora 18.00, HCM întâlneşte, în deplasare, formaţia pregătită de Aihan Omer.