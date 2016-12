Actriţa Zsa Zsa Gabor a fost externată, sâmbătă, dintr-un spital din Los Angeles, la opt zile după ce i s-a amputat piciorul drept, de deasupra genunchiului. John Blanchette, purtătorul ei de cuvânt, a declarat că medicii sunt mulţumiţi de modul în care evoluează starea sa de sănătate. Operaţia a avut loc pe 14 ianuarie, la Ronald Reagan UCLA Medical Center, şi i-a salvat viaţa actriţei americane, care făcuse cangrenă. Zsa Zsa Gabor, care a avut o infecţie la picior timp de mai multe luni, a fost internată în spital pe 2 ianuarie, după ce eforturile de a-i salva membrul cu ajutorul antibioticelor nu au dat rezultate.

Zsa Zsa Gabor, în vârstă de 93 de ani, are mari probleme de sănătate încă din iulie anul trecut, când a căzut şi a suferit o fractură de şold. În urma acestui accident, zona şoldului drept s-a infectat, ţesuturile devenind cangrenoase. După ce medicii au anunţat-o, anul trecut, pe venerabila actriţă că va muri dacă nu i se va amputa partea de sub genunchi a piciorului drept, Zsa Zsa Gabor a ţinut morţiş să îşi petreacă noaptea de Revelion acasă la ea, sărbătorind ca în fiecare an cu şampanie şi caviar. În cele din urmă, Zsa Zsa Gabor a fost internată la UCLA Medical Center, iar intervenţia chirurgicală a fost programată iniţial pentru 2 ianuarie şi amânată apoi pentru 14 ianuarie.

Zsa Zsa Gabor este ultima supravieţuitoare dintre cele trei surori Gabor, ale căror cariere au strălucit în industria de divertisment. Zsa Zsa Gabor, desemnată Miss Ungaria în 1936, s-a mutat la Hollywood pentru a deveni actriţă şi a jucat în multe lungmetraje şi seriale de televiziune. Cunoscută pentru rolurile din „Moulin Rouge” din 1952, regizat de John Huston, şi din „Touch of Evil / Stigmatul răului” din 1958, de Orson Welles, Zsa Zsa Gabor a devenit celebră mai ales pentru coafurile şi ţinutele ei spectaculoase, dar şi pentru cele nouă căsătorii ale sale.