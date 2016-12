Zuckerberg plăteşte taxe de 1,1 miliarde de dolari

PE CINE A OCOLIT CRIZA Fondatorul şi directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg, cu o avere estimată la 13 miliarde de dolari, are de plătit taxe în valoare totală de 1,1 miliarde de dolari aferente veniturilor de anul trecut. Suma uriaşă provine din câştigurile obţinute în urma listării Facebook la bursă, mai precis din exercitarea unei opţiuni prin care omul de afaceri a preluat 60 de milioane de acţiuni la un preţ preferenţial de numai şase cenţi pe acţiune, pentru a păstra votul majoritar la companie. Chiar dacă a păstrat acţiunile, Fiscul american le tratează drept venituri înregistrate la momentul exercitării opţiunii, deoarece astfel de operaţiuni sunt considerate o formă de compensaţie financiară sau bonus. Astfel, Mark Zuckerberg are de raportat încasări de aproape 2,3 miliarde de dolari, rezultate în urma exercitării acestei opţiuni, la care se adaugă alte venituri obţinute din alte surse. Cu o taxă federală de până la 35% pe venitul personal, plus un impozit de 13,3% în California, Mark Zuckerberg ar avea de plată 48,3% din veniturile de anul trecut, înainte de a lua în calcul eventuale scutiri.

Situaţia fiscală personală a miliardarului nu poate fi verificată independent, însă trei birouri de contabilitate din statul California au calculat, la solicitarea CNN Money, că acesta are de plătit taxe de circa 1,1 miliarde de dolari pentru 2012. Autorităţile nu pot divulga situaţia fiscală personală a cetăţenilor, însă publică anual date anonime privind cele mai mari 400 de venituri personale impozitate. Potrivit celui mai recent astfel de raport, care se referă la anul 2009, cel mai mare venit personal declarat în acel an în SUA a fost de 202 milioane de dolari, pentru care au fost percepute taxe totale de 41 milioane de dolari.

BANI LA CIORAP Mark Zuckerberg a început încă de anul trecut să se pregătească pentru suma uriaşă pe care o are de plătit în contul acţiunilor preluate la preţul simbolic de şase cenţi. A vândut 30,2 milioane de acţiuni în oferta publică iniţială a Facebook, încasând 1,13 milarde de dolari, compania precizând la acea dată că acesta urma să utilizeze fondurile astfel obţinute pentru a-şi plăti taxele. Fondatorul Facebook mai poate prelua, până în 2015, încă 60 de milioane de acţiuni la preţ preferenţial, ce ar reprezenta, la cotaţia bursieră actuală, un venit taxabil de 1,6 miliarde de dolari, rezultând taxe de peste 800 milioane de dolari la cotele actuale. Trezoreria SUA şi Guvernul statului California vor beneficia în acest an şi de încasări substanţiale din taxele percepute de la angajaţii Facebook care îşi vor exercita opţiunile de preluare de acţiuni la preţuri preferenţiale. Statul California estimează că va încasa 1,5 miliarde de dolari din veniturile generate de listarea Facebook la bursă.

POVESTEA MERGE MAI DEPARTE De la statutul de zvon, telefonul creat şi lansat de Facebook a intrat din nou în scenă, pentru că oficialii reţelei de socializare au trimis invitaţii presei pentru un eveniment care urmează să aibă loc pe 4 aprilie. Acest lucru a generat imediat un val de speculaţii cu privire la anunţul care urmează să fie făcut de Facebook. Iniţial s-a crezut că reţeaua de socializare vrea să anunţe că a făcut un update pentru aplicaţia sa de pe Android, însă imediat au apărut zvonuri cu privire la o posibilă lansare de telefon.

VIAŢA UNUI MILIARDAR Nu numai Mark Zuckerberg suscită interes graţie averii sale. Cu mult înainte de apariţia Facebook, fondatorul uneia dintre cele mai de succes companii la nivel mondial, IKEA, duce o viaţă modestă, deşi posibilităţile financiare i-ar permite să îşi satisfacă orice moft. Omul care a pus bazele IKEA trăieşte într-un mod care ar surprinde pe oricine. Ingvar Kamprad este fondatorul companiei IKEA, retailerul care a ajuns celebru în toată lumea pentru soluţiile de design interior şi amenajare. Chiar dacă averea acumulată de acesta pe parcursul vieţii ar putea să îi asigure un trai excentric, suedezul a ales să se refugieze în anonimat şi cheltuieli zilnice chibzuite. Omul de afaceri suedez, care pe 30 martie împlineşte 87 de ani, locuieşte într-o casă obşinuită, este mare fan al chifteluţelor produse şi vândute de IKEA şi preferă de fiecare dată să zboare la clasa economică. Pe deasupra, afaceristul suedez nu pune mare accent pe partea materială a vieţii, acesta preferând să meargă la cumpărături la piaţa din apropierea casei sale. Fiind invitat la un eveniment dedicat oamenilor de afaceri din Suedia, Ingvar Kamprad a fost înlăturat de la ceremonie deoarece sosise cu autobuzul la eveniment şi intenţiona să plece acasă cu pliculeţele de zahăr şi sare pe care le găsise la bufetul acestei acţiuni. Ingvar Kamprad este privit drept un om remarcabil, care se află în spatele unui business cu profit anual de 3,79 miliarde de euro şi vânzări de 32,7 miliarde de euro în 44 de ţări. O serie de acuzaţii şi speculaţii au fost făcute la adresa sa pe parcursul anilor. În Suedia se vehicula că acesta a fost un membru important al unei mişcări pro-fasciste suedeze, în anul 1942, lucru care ulterior s-a şi adeverit. Şi-a cerut scuze în mod oficial şi a donat circa 118 de milioane de euro în scop caritabil.

ATENŢIE LA DETALIU Chiar dacă în momentul de faţă este o persoană destul de echilibrată în viaţa de zi cu zi, Ingvar Kamprad a avut probleme cu alcoolul, în urmă cu câţiva ani. În 1960 conducea un autoturism Porsche, iar acum este proprietarul unui conac rustic în Suedia, dar şi al unei podgorii din Provence. Johan Stenebo, un fost asistent al său, a scris într-o carte despre fondatorul IKEA că: “A vrut întotdeauna să pară un om din popor, să fie la fel ca noi. Ingvar a vrut întotdeauna să pară ceva mai retras, un alcoolic cu probleme. Le spune oamenilor că are multe probleme şi că este uneori uşor prost. Cu toate acestea, el rămâne incredibil de atent la detaliu”. Conform unor estimări, la nivel mondial, IKEA este al treilea cel mai mare consumator de lemn. Totodată, în întreaga lume se tipăresc în fiecare an mai multe cataloage IKEA decât biblii. De asemenea, se crede că unul din zece europeni este conceput într-un pat fabricat de IKEA.